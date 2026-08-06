به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی خودش موسوم به «تروث سوشال» مدعی شد: همه چیز در رابطه با ایران به طور استثنایی خوب پیش می‌رود و من از عملکرد وزیر جنگ بسیار راضی هستم.

ترامپ بار دیگر با تکرار ادعاهای خود که بیشتر خیالپردازی است تا واقعیت، افزود: ایران شکست سختی را از ما متحمل شد تا بتوانیم برای همیشه از دستیابی آن به سلاح هسته‌ای جلوگیری کنیم.

وی در واکنش به گزارش اخیر واشنگتن پست درباره اختلاف با وزیر جنگ آمریکا نوشت: رسانه های جعلی طبق معمول، در حال انتشار شایعاتی دروغین و کاملاً بی‌اساس هستند. من از عملکرد پیت هگست بسیار خرسندم. همه‌چیز فوق‌العاده بوده است؛ از جمله حمله ما به ونزوئلا که نتیجه آن در کمتر از یک روز حاصل شد و این امکان را برای ما فراهم کرد که یکی از بدترین جنایتکاران جهان،یعنی نیکلاس مادورو، را به دست عدالت بسپاریم.

ترامپ مدعی شد: پیت هگست در میان نیروهای نظامی از احترام بالایی برخوردار است و پیشرفت‌های چشمگیری ایجاد کرده است. این شایعه را روزنامه واشنگتن کمپوست (واشنگتن پست) آغاز کرد؛ یکی از بدترین رسانه‌های فعال، آن هم با وجود اینکه به آنها گفته بودیم گزارششان کاملاً دروغ است. در واقع، من واقعاً معتقدم این نوع «خبرنگاری» جعلی آنها مصداق خیانت است.

ادعاهای ترامپ در حالی است که به گزارش رسانه ها، پس از پنج ماه جنگ با ایران، آمریکا با کمبود جدی موشک‌ها و مهمات راهبردی روبه‌رو شده است؛ به‌گونه‌ای که برخی ذخایر به حدود ۲۰ درصد سطح مطلوب پنتاگون کاهش یافته‌ است.

رسانه ها به نقل از یک مقام ارشد دولت آمریکا گزارش داده اند که ترامپ در نشست اخیر کمپ دیوید از ارزیابی تیم امنیت ملی خود به‌شدت خشمگین شد؛ زیرا این گزارش نشان می‌داد ارتش آمریکا برای هرگونه تشدید جنگ علیه ایران با کمبود مهمات حیاتی مواجه است.

به گفته تحلیلگران و ناظران، اگرچه پنتاگون قراردادهای جدیدی برای تولید مهمات امضا کرده، اما بازسازی ذخایر سال‌ها زمان خواهد برد.