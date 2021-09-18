به گزارش خبرنگار مهر، پس از شکست استقلال مقابل الهلال و حذف از لیگ قهرمانان آسیا، عملاً فصل برای آبی پوشان در ناکامی در سه جام (لیگ برتر، جام حذفی و لیگ قهرمانان آسیا) به پایان رسید تا آنها که در نقل و انتقالات هم به زعم کارشناسان عملکرد فوق‌العاده ای نداشتند، برای لیگ بیست و یکم آماده شوند.

در حالی که به نظر می‌رسید این تیم بدون دغدغه نیمکت کارش را برای لیگ بیست و یکم آغاز خواهد کرد، مصاحبه اصغر ملکیان رییس هیات مدیره زنگ خطری را برای فرهاد مجیدی سرمربی استقلال به صدا در آورد تا او خیلی هم از آینده کاری‌اش مطمئن نباشد.

پس از ملکیان، گفتگوی جنجالی احمد مددی در یک برنامه زنده تلویزیونی بد که ادامه کار فرهاد مجیدی در استقلال را منوط به نظر هیات مدیره دانست. مدیران استقلال معتقدند از دست رفتن ۳ جام در یک فصل نتیجه مطلوبی به حساب نمی‌آید و بر همین اساس ادامه کار با فرهاد مجیدی را با منوط به موافقت هیات مدیره کرده‌اند.

احتمال اینکه این جلسه هیات مدیره که گفته می‌شود در آن تصمیمات مهمی گرفته می‌شود امروز یا فردا برگزار شود زیاد است و یکی از تصمیمات مهم آن به نیمکت داغی باز می‌گردد که فعلاً در اختیار مجیدی است.

اصغر ملکیان مرد همه‌کاره این روزهای استقلال در روزهای اخیر شخصاً با جواد نکونام تماس گرفته و پیشنهاد سرمربیگری این تیم را به وی ارائه داده است که این پیشنهاد ابتدا با موافقت نکونام همراه نبوده است.

کاپیتان سابق استقلال که حالا از او باید به عنوان اصلی ترین گزینه سرمربیگری در این تیم یاد کرد، تمایلی به جانشینی مجیدی در این تیم نداشته و پاسخ مثبتی هم به پیشنهاد اولیه نداده است. اما به هر حال این امکان وجود دارد در صورت رای منفی هیات مدیره به ادامه کار مجیدی، معادله فوق بر هم خورده و نکونام راضی به حضور روی نیمکت استقلال شود.

استقلال ظرفیت و پتانسیل تغییرات را در این روزها دارد و ممکن است اخبار داغ و غیر قابل پیش بینی از این تیم به گوش برسد، اخباری که باعث تعجب و شگفتی هوادارانش شود.