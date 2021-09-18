دلیل افزایش آمار طلاق در قم ایجاد تغییرات عمیق فرهنگی است

سمیه حاجی اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص عوامل مختلف افزایش طلاق در خانواده‌ها گفت: امروزه تغییرات نگرشی در افراد نقش به سزایی در بالا بردن آمار طلاق دارد. فردگرایی, لذت بردن همراه با شادکامی شخصی و درنهایت خودمختار بودن نقش زیادی در خانواده‌ها پیدا کرده است و کمتر زنانی امروز پیدا می‌شوند که همانند گذشته به خاطر حفظ کیان خانواده و فرزندان به سراغ طلاق نروند.

عضو هیأت علمی پژوهشکده زن و خانواده با اشاره به شکستن شدن قبح طلاق در جامعه ادامه داد: درگذشته طلاق موردپذیرش اجتماع نبوده و دیدگاه مردم نسبت به فرد طلاق گرفته منفی بود. اما امروزه جشن طلاق هم برگزار می‌گردد و بحث طلاق بین مردم کاملاً پذیرفته شده و قبح گذشته را ندارد. درواقع پذیرش اجتماعی طلاق برخلاف سیاست دینی ما است.

وی با اشاره به بالا بودن آمار طلاق در طبقات متوسط جامعه افزود: اختلاف طبقه‌ای و قومی مهمترین عامل طلاق در طبقه متوسط به شمار می‌رود.

اسماعیلی با بیان اینکه زنان برخلاف مردان بیشتر درخواست طلاق می‌دهند، تصریح کرد: تغییرات ساختاری و کلان از دیگر عوامل طلاق است. امروزه اشتغال برای زنان اولویت اول شده و زنان شاغل اقتدار بیشتری در خانواده‌ها دارند. خانمی که استقلال اقتصادی دارد دیگر از آینده اقتصادی نمی‌ترسد.

عضو هیأت علمی پژوهشکده زن و خانواده درباره نقش به سزای شبکه‌های اجتماعی و آزاد بودن روابط زن و مرد در ایجاد طلاق گفت: به خاطر حضور قدرتمند شبکه‌های اجتماعی در زندگی افراد و تسهیل شدن رابطه‌ها مشکلاتی برای زنان ایجادشده که درنهایت درخواست طلاق از جانب زنان را افزایش داده است.

وی افزود: مهارت‌های کلامی و آگاهی از ویژگی‌های زن و مرد نقش زیادی در حفظ زندگی‌های مشترک ایفا می‌کند.

حاجی اسماعیلی داشتن صبر و مدارا که برگرفته از آموزه‌های دینی می‌باشد را لازمه ادامه زندگی مشترک دانست و ادامه داد: شهر قم یک شهر مهاجر پذیر می‌باشد و قومیت‌ها و فرهنگ‌های مختلفی در آن ساکن هستند. امروزه شهر قم ازنظر مذهبی بودن دچار اختلال شده و با تغییرات فرهنگی عمیق و نبودن سبک زندگی دینی و اسلامی در شهر قم، شاهد افزایش آمار طلاق هستیم.