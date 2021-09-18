شورایعالی شهرسازی با ساخت بیمارستان در منطقه ۲۲ تهران موافقت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، فرزانه صادق‌مالواجرد در نامه‌ای به انوشیروان محسنی بندپی استاندار، علیرضا زاکانی شهردار و مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران، مصوبه این شورای عالی با موضوع طرح توسعه پردیس دانش و سلامت موسوم به طرح توسعه بیمارستان شریعتی ۲ واقع در شمال بزرگراه همت را ابلاغ کرد.

در متن این مصوبه آمده است:

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرو مصوبه مورخ ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ خود و صورتجلسه شماره ۶۱۷ مورخ ۲۰ بهمن ۱۳۹۹ کمیسیون ماده ۵ تهران در خصوص «طرح توسعه پردیس دانش و سلامت موسوم به طرح توسعه بیمارستان شریعتی ۲ واقع در شمال بزرگراه همت» به مساحت ۳۰ هکتار (۲۶/۸ هکتار داخل محدوده و ۳/۲ هکتار در حریم شهر تهران) را مورد بررسی قرار داد و با عنایت به صورتجلسه مورخ ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ کمیته فنی شماره یک، کلیات طرح را با لحاظ موارد زیر تصویب کرد:

۱. با توجه به موقعیت طرح پیشنهادی و به جهت ملاحظات مربوط به سیما و منظر شهری در جهت پراکنش مستحدثات در سطح عرصه و کاهش ارتفاع ساختمان‌ها و افزایش مطلوبیت فضا در اراضی، مقرر شد با حفظ زیربنای کل ۲۴۳۰۰۰ مترمربع (۸۱ درصد نسبت به کل مساحت زمین)، سطح اشغال طرح پیشنهادی حداکثر تا ۲۰ درصد مساحت زمین افزایش یابد و طرح معماری آن به تأیید معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران برسد.

۲. با توجه به افزایش بارگذاری پروژه، میزان جذب سفر و تمهیدات و پیشنهادات طرح در جهت عدم اخلال در ترافیک محور شهید خرازی به تأیید شورای هماهنگی ترافیک استان تهران برسد.

۳. با توجه به نزدیکی اراضی به صنایع شیمیایی، انبار فنت مجموعه رازی، پمپ بنزین و…، جهت جلوگیری از تهدیدات ثانویه و اتخاذ تمهیدات لازم، الزامات و ملاحظات احتمالی مربوط ظرف مدت دو هفته توسط اداره کل پدافند غیرعامل استان تهران به مجریان طرح، ابلاغ شود.

۴. با توجه به نزدیکی اراضی مذکور با اراضی نظامی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح هرگونه ملاحظات احتمالی مربوط به حرایم امنیتی مراکز مذکور را حداکثر ظرف مدت دو هفته به مجریان طرح ابلاغ کند.

۵. حرایم مسیل و آبراهه‌های متداخل با زمین در کل عرصه ۳۰ هکتاری از آب منطقه‌ای استان استعلام و تحت‌کاربری حریم در طرح تثبیت شود و هرگونه بارگذاری بر روی آن ممنوع است.

۶. کاربری‌های مجاز به استقرار تنها شامل کاربری درمانی، آموزشی و پشتیبانی بوده و استقرار سایر کاربری‌ها غیرمجاز است.

۷. ایجاد هرگونه ساختمان در خارج از محدوده شهر تهران ممنوع بوده و عرصه‌های واقع در حریم صرفاً به ایجاد فضای سبز و باز موردنیاز طرح تخصیص یابد.