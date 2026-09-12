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۲۱ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۲۳

تکذیب خبر افزایش حقوق نمایندگان مجلس

تکذیب خبر افزایش حقوق نمایندگان مجلس

رییس مرکز رسانه مجلس به خبرجعلی افزایش حقوق نمایندگان مجلس واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ایمان شمسایی رییس مرکز ارتباطات رسانه و امور فرهنگی مجلس شورای اسلامی در واکنش به خبرجعلی افزایش حقوق نمایندگان مجلس نوشت: در ناامیدی دشمن خارجی و خائنین ظاهرا ایرانی از نبرد نظامی چه چیزی به کارشان می آید؟ بی اعتماد سازی! جنگ شناختی. تردید انداختن بین مردم، متهم کردن مسئولان. و این بار خبر جعلی افزایش حقوق ۵۰درصدی نمایندگان مجلس. دروغ در دروغ. خیر! چیزی به حقوق و دریافتی نمایندگان اضافه نشده است.

کد مطلب 6944377
محسن صمیمی

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