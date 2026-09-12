تکذیب خبر افزایش حقوق نمایندگان مجلس

به گزارش خبرگزاری مهر، ایمان شمسایی رییس مرکز ارتباطات رسانه و امور فرهنگی مجلس شورای اسلامی در واکنش به خبرجعلی افزایش حقوق نمایندگان مجلس نوشت: در ناامیدی دشمن خارجی و خائنین ظاهرا ایرانی از نبرد نظامی چه چیزی به کارشان می آید؟ بی اعتماد سازی! جنگ شناختی. تردید انداختن بین مردم، متهم کردن مسئولان. و این بار خبر جعلی افزایش حقوق ۵۰درصدی نمایندگان مجلس. دروغ در دروغ. خیر! چیزی به حقوق و دریافتی نمایندگان اضافه نشده است.