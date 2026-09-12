۸۷۰۰ انشعاب غیرمجاز در آذربایجان غربی شناسایی شد

طاهر کیامهر در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه اجرای طرح ملی مهتاب در استان، با تمرکز بر شناسایی و رفع نقاط آسیب‌پذیر شبکه، ساماندهی انشعاب‌ های غیرمجاز، تعویض تجهیزات فرسوده و معیوب و توسعه و نوسازی شبکه، در حال اجراست، اظهار کرد: این طرح به یکی از مهم‌ترین برنامه‌های عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق استان در سال جاری تبدیل شده است.

وی ادامه داد: این طرح با هدف افزایش پایداری شبکه، کاهش تلفات انرژی، ارتقای قابلیت اطمینان و بهبود کیفیت خدمات‌رسانی به مشترکان، با حضور مستمر گروه‌های عملیاتی در مناطق مختلف استان اجرا شده و تاکنون ۳۶ هزار و ۴۳۲ مورد اقدام عملیاتی در قالب طرح مهتاب به ثبت رسیده است.

کیامهر اضافه کرد: در جریان اجرای ۵ ماهه این طرح، ۸ هزار و ۷۱۰ انشعاب غیرمجاز شناسایی و جمع‌آوری، ۱۳ هزار و ۴۳۱ کنتور معیوب تعویض و ۱۳ هزار و ۵۴۱ کنتور جدید نصب شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی عنوان کرد: همچنین در قالب این طرح ۸۷۰ کیلومتر شبکه نیز در قالب تبدیل شبکه مسی به کابل خودنگهدار ردر سطح استان اصلاح و ساماندهی شده است.

کیامهر با بیان اینکه یکی از محورهای مهم طرح، ساماندهی شبکه در مناطق آلوده بود، گفت: با اجرای اقدامات ذکر شده ضمن کاهش ۰.۶ درصد تلفات، زمینه برای افزایش پایداری شبکه و کاهش حوادث و خاموشی‌ها فراهم شده است.

وی اضافه کرد: در این راستا ۵۴ اکیپ عملیاتی در قالب ۳۶ هزار و ۴۳۲ عملیات میدانی، در نقاط مختلف استان حضور یافته و اقدامات مورد نیاز را به‌صورت جهادی و مستمر به انجام رسانده‌اند.