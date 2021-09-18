️فاز اول پست ۴۰۰ کیلوولت گرگان سال آینده وارد مدار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی رخشانی مهر ظهر شنبه در حاشیه بازدید از پست برق مریم آباد گرگان اظهارکرد: فاز اول پست برق ۴۰۰ به ۶۳ کیلوولت مریم آباد گرگان سال آینده وارد مدار می شود و به توزیع برق گرگان کمک خواهد کرد.

معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر گفت: تاکنون ۱۴۰ میلیارد تومان جهت این پست برق هزینه شده که طی برآوردهای صورت گرفته جهت احداث این پست فوق توزیع ۱۷۰ میلیارد تومان هزینه دارد.

وی افزود: افزایش قیمت و عدم همکاری پیمانکار مربوطه جهت احداث ساختمان باعث شد تا سرعت این پروژه به کندی پیش برود.

رخشانی مهر اضافه کرد: با راه اندازی این پست برق ۱۴ فیدر ۶۳ کیلوولت تغذیه خواهد شد.