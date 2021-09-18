تسلا در خصوص امنیت داده با رگولاتورهای جهانی همکاری می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، ایلان ماسک مدیر ارشد تسلا اعلام کرد این خودروسازی در خصوص حفظ امنیت داده‌ها با رگولاتورهای جهانی همکاری می‌کند.

تسلا که خودروهای بازار چین را در کارخانه‌ای واقع در شانگهانی سرهم بندی می‌کند، طی سال جاری با تحقیقات گسترده‌ای در خصوص ذخیره و کنترل داده‌های مشتریان در این کشور روبرو شد.

خودروهای این شرکت مجهز به تعداد زیادی دوربین و حسگر برای کمک به راننده هستند. اما داده‌هایی که چنین تجهیزاتی تولید می‌کنند سوالاتی درباره شیوه حفظ حریم خصوصی و امنیت به وجود آورده‌اند.

ماسک در کنگره World New Energy Vehicle که در چین برگزار شده بود، گفت: با توجه به گسترش سریع فناوری خودران امنیت داده‌های خودروها نگرانی‌های بیشتری را به و جود آورده است.

در ماه می گزارشی نشان داد کارمندان برخی سازمان‌های دولتی چین از پارک خودروهای تسلایشان داخل مجتمع‌های دولتی منع شده‌اند. دلیل این امر نگرانی‌های امنیتی در خصوص دوربین‌های خودروها بوده است.

پس از آن تسلا اعلام کرد واحدی در چین ایجاد کرده تا داده‌های خودرو را به طور محلی ذخیره کند.