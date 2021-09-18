۹فوتی دیگر بر اثر ابتلا به کرونا در کرمانشاه به ثبت رسید

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی محمدی قبل از ظهر امروز شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در شبانه روز گذشته ۱۳۹ بستری مبتلا به کرونا و ۲۴۲ مورد بیمار مثبت سرپایی در استان کرمانشاه شناسایی شدند.

وی افزود: هم‌اکنون یک هزار و ۳۹۰ بیمار مربوط به کرونا در مراکز درمانی استان کرمانشاه بستری هستند.

رئیس کمیته اطلاع رسانی ستاد مدیریت کرونا دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تصریح کرد: تعداد موارد فوت در اثر ابتلاء قطعی به ویروس کرونا در ۲۴ ساعت گذشته در استان کرمانشاه ۹ نفر است.

محمدی گفت: مجموع جان‌باختگان بر اثر ابتلاء به کرونا در استان کرمانشاه از ابتدای اپیدمی تاکنون، ۲ هزار و ۳۹۰ نفر رسیده است.

وی تصریح کرد: در ۲۴ ساعت گذشته ۲۲۰ بیمار جدید با علائم مشکوک به کرونا در بیمارستان‌های استان کرمانشاه بستری شده و ترخیص ۲۲۱ نفر از بیمارستان پس از بهبودی انجام گرفته است.