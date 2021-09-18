۴۲۹ مورد جدید ابتلا به کرونا در استان مرکزی شناسایی شد/فوت ۱۹ نفر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اراک، محمد جمالیان عصر شنبه در ارتباط با آخرین وضعیت استان مرکزی در مواجه با ویروس کرونا، اظهار کرد: از زمان شیوع تاکنون تعداد موارد مبتلا به ویروس به ۹۱ هزار و ۹۹۵ نفر رسیده است.

وی افزود: از ۴۲۹ مورد جدید ابتلاء در استان مرکزی، ۷۳ نفر از بیماران در بیمارستان‌های استان بستری شده‌اند که مورد مراقبت قرار دارند و خدمات تخصصی درمانی را دریافت می‌کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: ۳۵۶ مورد از بیماران جدید که شناسایی شده‌اند نیز تا زمان منفی شدن جواب آزمایش و درمان نهایی در منزل قرنطینه شده‌اند.

جمالیان اظهار کرد: متأسفانه در این مدت ۱۹ مورد فوتی در اثر ابتلاء به ویروس کرونا در استان مرکزی گزارش شده است که بر این اساس تعداد فوتی‌ها در اثر ابتلاء به این ویروس ۲ هزار و ۶۵۵ نفر می‌رسد.