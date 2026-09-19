به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه وکیلی ظهر شنبه در نشست شورای آموزش و پرورش استان مرکزی اظهار کرد: شهروندان، والدین و رانندگان سرویس مدارس باید با رعایت الزامات مربوطه، در مدیریت ترافیک و تأمین امنیت دانش‌آموزان همکاری کنند.

وی افزود: هماهنگی‌های لازم میان پلیس و شهرداری‌ها برای مدیریت ترافیک و فراهم کردن شرایط مناسب آغاز سال تحصیلی در سطح استان انجام شده و امیدواریم سال تحصیلی جدید به خوبی آغاز شود.

زندیه وکیلی با اشاره به ضرورت توجه به استعداد و علاقه دانش‌آموزان در فرآیند هدایت تحصیلی تصریح کرد: برنامه‌ریزی برای شناسایی استعدادها و ترغیب دانش‌آموزان به رشته‌های فنی و مهارتی، با مشارکت والدین و مشاوره تخصصی ضروری است.

وی ادامه داد: معدل نباید تنها معیار هدایت تحصیلی باشد و سایر شاخص‌ها نیز باید به‌گونه‌ای دقیق و عادلانه در ارزیابی دانش‌آموزان لحاظ شوند.

استاندار مرکزی تاکید کرد: افزایش میانگین نمرات دانش‌آموزان، انتظارات خانواده‌ها برای انتخاب رشته مورد نظر را افزایش داده و پیگیری و اعتراضات دانش‌آموزان نیز نسبت به سال‌های گذشته بیشتر شده است.

وی افزود: حفظ حقوق قانونی دانش‌آموزانی که تلاش کرده و نمرات مطلوب کسب کرده‌اند، یک اصل است و نباید شرایط به گونه‌ای باشد که احساس اجحاف در حق دانش‌آموز یا خانواده‌ای ایجاد شود.

وی با تأکید بر لزوم شفافیت در فرآیند هدایت تحصیلی بیان کرد: سهم نمرات و سایر شاخص‌های مؤثر در هدایت تحصیلی باید برای خانواده‌ها به‌صورت روشن تبیین شود و سازوکار سنجش و پذیرش نیز بدون ابهام در اختیار مردم قرار گیرد.

وی گفت: هدایت تحصیلی نباید بر فشار و اجبار استوار باشد، بلکه باید با مشاوره، استعدادیابی و اقناع، زمینه انتخاب صحیح و رضایت دانش‌آموزان و خانواده‌ها فراهم شود.

استاندار مرکزی ادامه داد: هدایت تحصیلی فرآیندی مستمر است و باید از ابتدای سال با مشاوره، نیازسنجی و استعدادسنجی، زمینه انتخاب آگاهانه دانش‌آموزان و خانواده‌ها را فراهم کند.

وی بر ضرورت برنامه‌ریزی متناسب با ظرفیت‌های آموزشی و نیازهای جامعه تأکید کرد و گفت: مسیرهای آموزشی و مهارتی باید برای دانش‌آموزان تبیین شود تا انتخاب رشته بر پایه شناخت، علاقه و استعداد و با آگاهی از ظرفیت‌های فنی و مهارتی انجام گیرد.

زندیه وکیلی تصریح کرد: در اجرای برنامه‌های آموزش و پرورش، میزان تحقق اهداف و موانع موجود باید ارزیابی شود تا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های دولتی و خصوصی، اهداف متناسب با جمعیت دانش‌آموزی محقق شود.

وی بر هماهنگی آموزش و پرورش، دستگاه‌های اجرایی و خانواده‌ها برای ارتقای کیفیت خدمات آموزشی و تأمین محیطی آرام و ایمن برای دانش‌آموزان تأکید کرد.