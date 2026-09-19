آیت الله دری: صیانت از کشور و منافع ملی نیازمند هوشیاری و آمادگی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف‌آبادی پیش از ظهر شنبه در درس خارج فقه اظهار کرد: ایران اسلامی با پیشینه و هویت عمیق اسلامی و تاریخی، سرزمین اهل‌بیت(ع) بوده و ملت ایران نیز همواره در برابر تهدیدها و فشارها ایستادگی کرده است.

وی افزود: تاریخ نشان داده است قدرت‌های استکباری در صورت فراهم شدن فرصت، از جنایت برای تحقق اهداف خود دریغ نمی‌کنند؛ بنابراین باید با هوشیاری و انسجام ملی از کشور و منافع ملت صیانت کرد.

آیت الله دری نجف‌آبادی تصریح کرد: ملت ایران، نیروهای مسلح، علما و نیروهای مؤمن و انقلابی باید با حفظ هوشیاری و بصیرت، تحولات و اهداف دشمن را با دقت دنبال کنند و به ظاهر مسائل بسنده نکنند.

وی ادامه داد: حفظ کشور و منافع ملی نیازمند هوشیاری، وحدت و آمادگی است و نباید اجازه داد توطئه‌های دشمن برای تجزیه و تضعیف ایران به نتیجه برسد؛ صبر و استقامت نیز زمینه‌ساز سربلندی و موفقیت ملت خواهد بود.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی با اشاره به فضیلت شهادت به توحید تاکید کرد: توحید اساس معارف الهی است و خداوند متعال یگانه خالق، رازق و مدبر هستی و بی‌همتاست.

وی افزود: توحید، نبوت، امامت و عمل به فرائض الهی، ارکان به‌هم‌پیوسته ایمان و بندگی هستند و بر اساس روایتی از امام صادق(ع)، پایبندی به این اصول زمینه‌ساز بهره‌مندی مؤمن از کرامت و ضمانت الهی است.

آیت الله دری نجف‌آبادی بیان کرد: پیمودن مسیر توحید، نبوت، امامت و بندگی، زمینه‌ساز بهره‌مندی از رحمت و کرامت الهی است و دعاهای اهل‌بیت(ع) همچون عرفه، کمیل و مناجات شعبانیه، گنجینه‌ای از معارف توحیدی برای تدبر و معرفت الهی هستند.