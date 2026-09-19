اعطای ۵۰۰ میلیون تومان کمک هزینه مسکن به معلمان کیش

به گزارش خبرنگار مهر، محمد کبیری، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش و رئیس هیئت‌مدیره سازمان، در آیین افتتاح مدرسه ۱۵ کلاسه بهکیش، با گرامیداشت یاد شهدای جنگ تحمیلی، به‌ویژه شهدای مظلوم و دانش‌آموز، اظهار کرد: ما گام‌های مهمی را برای توسعه آموزش آغاز کرده‌ایم، چرا که باور داریم آموزش یکی از ارکان اصلی توسعه متوازن و پایدار هر منطقه و هر کشوری است.

وی افزود: تا نقطه مطلوب در مسیری که ترسیم شده فاصله داریم، اما این یک تلاش جدی است که با همکاری بخش خصوصی انجام شده است.

سرمایه‌گذاری در آموزش، سرمایه‌گذاری برای آینده کیش است

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با قدردانی از سرمایه‌گذاران پروژه بهکیش گفت: باید از سرمایه‌گذار متعهد و دانشمند تشکر کنیم؛ کسی که می‌داند سود خودش به‌تنهایی شاید سود پایداری ایجاد نکند، بلکه در راستای مسئولیت اجتماعی، توسعه متوازنی را برای منطقه‌ای که در آن سرمایه‌گذاری کرده دنبال می‌کند.

وی ادامه داد: در کوتاه‌مدت نفع این کار به جامعه پیرامونی می‌رسد و در بلندمدت نیز به خود سرمایه‌گذاری بازمی‌گردد.

کبیری تصریح کرد: اگر در حوزه آموزش و حوزه سلامت بتوانیم سرانه‌های خوب و خدمات خوبی ارائه کنیم، حتماً سرمایه‌گذاران بهتر و بیشتری به سمت جزیره خواهند آمد و این موضوع باعث می‌شود خود سرمایه‌گذاری‌ها نیز در میان‌مدت و بلندمدت ارزش افزوده بالاتری داشته باشند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش این اقدام را یک سرمایه‌گذاری متعهدانه در قبال پایداری کیش دانست و گفت: کیش در حوزه‌های مختلف باید توازن توسعه خودش را حفظ کند.

هدف‌گذاری برای افزایش سهم آموزش در کیش

کبیری با اشاره به سهم آموزش از تولید ناخالص داخلی در ایران و کشورهای پیشرفته اظهار کرد: دیشب مطالعه می‌کردم که ما در ایران ۲.۸ درصد از تولید ناخالص داخلی را صرف آموزش می‌کنیم و در کشورهای پیشرفته بین چهار تا هفت درصد تولید ناخالص داخلی برای آموزش هزینه می‌شود.

وی افزود: اگر به فضل الهی تا سال آینده تولید ناخالص داخلی کیش را با کمک مرکز آمار استخراج کنیم، باید تلاش کنیم به عدد چهار درصد در کیش برسیم. هدف‌گذاری بنده در آنچه در بودجه سال جاری و سال آتی هست، همین بوده است.

کبیری تأکید کرد: اگر بخواهیم آموزش کیفی داشته باشیم، باید یک نظام بهینه و باانگیزه برای معلمان ایجاد کنیم، حداقل رفاه ممکن را برای آنها داشته باشیم و در کنار آن از آموزش‌های به‌روز بهره ببریم و پویایی نظام آموزشی را، چه در سطح ملی و چه در سطح منطقه، داشته باشیم.

وی با اشاره به گزارش‌های ارائه‌شده در شورای آموزش و پرورش گفت: اگرچه مدارس کیش در سطح استان تراز اول هستند، اما با نقطه مطلوب و ابعاد دیگری که در کیش توسعه پیدا کرده، فاصله داریم.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش از برنامه‌ریزی برای ارزیابی دقیق‌تر کیفیت آموزشی خبر داد و گفت: از مسئولان آموزش و پرورش می‌خواهیم در ازای آنچه با همه محدودیت‌ها در منطقه آزاد کیش تهیه و اختصاص پیدا کرده، با روش‌های جهانی و برگزاری آزمون‌هایی از سال آینده، از جمله آزمون‌های شبیه آزمون پرز، ما را هدایت کنند و نشان دهند که چقدر توانسته‌ایم این سرمایه‌گذاری را به نقطه‌ای که می‌خواهیم نزدیک‌تر کنیم.

دو مدرسه دیگر در سال آینده افتتاح می‌شود

کبیری با اشاره به مدیریت جدید آموزش و پرورش و همکاری معاونت فرهنگی سازمان گفت: با همتی که در مدیریت جدید آموزش و پرورش و همکاران خوبمان در آموزش و پرورش وجود دارد، با راهبری و هدایت معاونت فرهنگی سازمان، امیدواریم در سال آینده نیز با افتتاح دو مدرسه دیگر، شرایط بهتری داشته باشیم.

وی همچنین به اقدامات انجام‌شده برای حمایت از معلمان اشاره کرد و گفت: اهتمام ما برای تأمین معیشت معلمان عزیز ادامه دارد.

کبیری افزود: ما آغاز کار را با افزایش صددرصدی حق جذب داشتیم و هدیه‌ای که در روز معلم و مناسبت‌های مختلف داده می‌شود نیز بیش از صد درصد افزایش پیدا کرده است.

وی درباره مسکن معلمان اظهار کرد: برای تأمین مسکن معلمان نیز این کار را با جدیت دنبال می‌کنیم و اکنون بیش از ۷۰ واحد در این حوزه اختصاص داده شده است.

کمک ۵۰۰ میلیون تومانی سازمان منطقه آزاد کیش برای مسکن معلمان

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش ادامه داد: به فضل الهی، با مجوزی که از دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد اخذ کردیم و در بودجه امسال نیز دیده شده، سازمان منطقه آزاد کیش برای معلمان عزیزمان تا ۵۰۰ میلیون تومان برای مسکن کمک خواهد کرد.

وی افزود: البته این موضوع در تعهد آموزش و پرورش نیز هست و باید به ازای همین عددی که سازمان منطقه آزاد کیش برای معلمان تأمین می‌کند، آموزش و پرورش نیز همین عدد را تأمین کند.

کبیری با اشاره به هزینه‌های زندگی در کیش گفت: هزینه زندگی در کیش شبیه منطقه یک تهران است و طبیعتاً با حقوق معلمی که شاید حلال‌ترین حقوق‌ها و شریف‌ترین کارهاست، این هزینه‌ها برابری نمی‌کند.

وی تأکید کرد: چه در بحث تأمین مسکن و چه در بحث تأمین آنچه مربوط به معیشت جاری معلمان است، تلاش وافری تا الان انجام داده‌ایم و ان‌شاءالله در ادامه نیز دنبال خواهیم کرد.

پیگیری اختصاص ۲۵۰ واحد مسکونی به آموزش و پرورش

کبیری با اشاره به جلسه خود با وزیر آموزش و پرورش گفت: در جلسه‌ای که حدود یک ماه پیش با وزیر و معاونان وزارت آموزش و پرورش داشتم، این قول داده شد که این کار انجام شود.

وی افزود: یکی از بانک‌های عامل که در جزیره کیش سرمایه‌گذاری داشته، یک مجموعه واحد مسکونی حدود ۲۵۰ واحدی ساخته است. ما در آستانه فسخ بودیم و شرط ما برای عدم فسخ این بود که این مجموعه را با یک مجموعه خوبی که آموزش و پرورش در تهران دارد، تهاتر کنند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش گفت: حمایت کمیسیون آموزش مجلس می‌تواند این واحدهای ۲۵۰گانه را تا مهر سال آینده به آموزش و پرورش برساند.

وی تصریح کرد: حدود یک سال برای این موضوع تلاش کرده‌ایم و اگر تا آخر مهر تفاهم‌نامه آن را امضا نکنند، ما آن مجموعه را فسخ می‌کنیم، خودمان می‌گیریم و به معلمان می‌دهیم.

کبیری گفت: مجموع این اقدامات، چه برنامه‌ریزی برای یک نظام کیفی و هماهنگ در حوزه آموزش مطابق با آنچه در دنیا و به‌روز است و چه تأمین حداقل معیشت برای معلمان، می‌تواند کیش را در حوزه آموزش سرآمد کند و آن را به جایگاهی که استحقاقش را دارد نزدیک‌تر کند.

وی افزود: جا دارد از حوزه نوسازی مدارس استان هرمزگان نیز که با پیگیری‌های رئیس کمیسیون آموزش مجلس کمک کردند، تشکر کنیم. شاید در یک سال اخیر، چنین سابقه‌ای نبوده است؛ کیش را یک جای لاکچری می‌دانند، در صورتی که اینجا هم عزیزانی هستند که در حوزه آموزش و درمان نیاز به حمایت دارند و هم دولت در سطح ملی و هم ما وظیفه داریم در این حوزه تلاش بیشتری کنیم.