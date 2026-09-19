«سبیل السلطنه» از سنگلج خداحافظی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی تماشاخانه سنگلج، نمایش «سیبل السلطنه» به نویسندگی و کارگردانی مهدی ملکی که یکی از پرمخاطب‌ترین نمایش‌های تماشاخانه سنگلج در سال جاری به شمار می‌رود، شب گذشته آخرین اجرای خود را پشت سر گذاشت.

این نمایش که رکورد فروش تماشاخانه سنگلج را با گذر از عدد ۸۰۰ میلیون تومان شکست ۲۸ نوبت روی صحنه رفت.

نمایش کمدی «سبیل السلطنه» با قیمت بلیت (+ارزش افزوده) ۳۳۰ هزار تومان، ۲۹۸۰ بلیت فروخته شده و ۵۸۱ بلیت میهمان، جمعا ۳۵۶۱ تماشاگر داشت.

تماشاخانه سنگلج با آغاز مهر ماه میزبان ۲ نمایش جدید است.