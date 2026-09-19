اجرای بیش از ۴ هزار برنامه هفته دفاع مقدس در کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حجتالله پاداش، ظهر شنبه در نشست خبری با تشریح برنامههای هفته دفاع مقدس اظهار داشت: این هفته از ۳۱ شهریور تا هفتم مهرماه برگزار میشود و برنامههای پیشبینیشده با محوریت میدان و با هدف تبیین، نشر و تعمیق فرهنگ جهاد و شهادت، بهویژه در میان نسل جوان، اجرا خواهد شد.
وی با اشاره به شعار محوری هفته دفاع مقدس امسال با عنوان «لبیک یا خامنهای» افزود: گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، برگزاری سراسری مراسم تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت، عطرافشانی گلزار شهدثا و یادمان شهدای گمنام، دیدار و تکریم خانواده شهدا، جانبازان و ایثارگران و برگزاری یادوارههای شهدا از جمله برنامههای این هفته در استان کرمان است.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان کرمان ادامه داد: در هفته دفاع مقدس بیش از ۲۵ عنوان کتاب در حوزه دفاع مقدس و مقاومت رونمایی میشود و برنامههایی همچون برگزاری کرسیهای آزاداندیشی، بازنمایی عملیات والفجر ۳ در دو میدان شهر کرمان، راهاندازی کاروان خودرویی در ۳۱ شهریورماه، برگزاری دومین یادواره شهدای اقتدار و جنگ در گلزار شهدای کرمان، راهاندازی کاروان سلامت و رونمایی از پوستر جشنواره شعر دفاع مقدس نیز اجرا خواهد شد.
پاداش، با اشاره به جایگاه والدین شهدا در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت گفت: والدین شهدا از اثرگذارترین افراد در انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسلهای آینده هستند و در همین راستا تهیه آلبوم والدین شهدای رفسنجان به صورت پایلوت آغاز شده است.
وی افزود: تاکنون آلبوم ۲۵۰ شهید در رفسنجان آماده شده و این مجموعه همزمان با هفته دفاع مقدس رونمایی خواهد شد.
رسانهها در خط مقدم جنگ شناختی
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان کرمان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش رسانهها در شرایط کنونی اظهار داشت: امروز خبرنگاران در خط مقدم جنگ شناختی قرار دارند و رسانهها از ارکان اثرگذار در صیانت از هویت و اقتدار ملی به شمار میروند.
وی ادامه داد: در جنگهای ترکیبی و شناختی، رسانه و خبرنگاران نقش مهمی در خنثیسازی عملیات روانی دشمن و مدیریت افکار عمومی دارند و عملکرد آنان در حوزههای مختلف میتواند بر انسجام جامعه اثرگذار باشد.
پاداش، با بیان اینکه اصحاب رسانه در حوزههای مختلف مسئولیت و اثرگذاری دارند، گفت: روایت حضور مردم و نیروهای جمهوری اسلامی در دفاع از مرزهای کشور، مدیریت افکار عمومی، مطالبهگری در حوزه معیشت و اقتصاد، امیدآفرینی، حفظ انسجام میان مردم و مسئولان و کمک به ایجاد آرامش در جامعه از جمله نقشهایی است که رسانهها بر عهده دارند.
وی در ادامه با اشاره به فرا رسیدن چهلوهفتمین سالگرد هفته دفاع مقدس اظهار کرد: هفته دفاع مقدس تجلی سنت الهی و امتداد قیام عاشورایی حضرت اباعبدالله الحسین(ع) است و ملت ایران طی ۴۷ سال گذشته با هدایت امامین انقلاب در برابر انواع توطئهها و تجاوزات دشمن ایستادگی کرده است.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان کرمان افزود: ملت ایران در مقاطع مختلف از جمله دفاع مقدس هشتساله، جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، با ایستادگی و مقاومت از عزت، استقلال و دستاوردهای انقلاب اسلامی دفاع کرده است.
پاداش، با اشاره به شهادت رهبر انقلاب، جمعی از فرماندهان، دانشمندان و مردم در جریان تجاوز اخیر دشمن گفت: دفاع اخیر ملت ایران، حرکت مردم در مسیر عزت، استقلال و پیشرفت انقلاب اسلامی را استوارتر کرد و ایستادگی ملت ایران، معادلات دشمنان را تحت تأثیر قرار داد.
اجرای بیش از ۴ هزار برنامه در سراسر استان کرمان
مدیر حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس سپاه استان کرمان نیز در این نشست با اشاره به برنامههای سپاه برای هفته دفاع مقدس اظهار کرد: بیش از ۴ هزار برنامه در قالب ۵۰ عنوان در حوزههای مقاومت سراسر استان کرمان برگزار خواهد شد.
سرهنگ علی اسماعیلکاخ، ویزیت رایگان یکروزه در بیمارستانهای نیروهای مسلح، آزادسازی زندانیان با همکاری بسیج حقوقدانان، برگزاری یادواره شهدا در میادین شهر، مسابقات فرهنگی، هنری و ورزشی و برگزاری رزمایش جهادگران فاطمی را از جمله برنامههای این هفته اعلام کرد.
وی افزود: نواختن «زنگ مقاومت و ایثار» و اجرای برنامههای روایتگری در مدارس و دانشگاهها نیز با هدف انتقال مفاهیم دفاع مقدس به نسل جوان در دستور کار قرار دارد.
وی با اشاره به اهداف برنامههای هفته دفاع مقدس گفت: تبیین فرهنگ مقاومت، معرفی دستاوردهای دفاع مقدس و تقویت روحیه ایثار و فداکاری در میان نسلهای مختلف، از محورهای اصلی برنامههای این هفته در استان کرمان خواهد بود.
اجرای برنامههای ارتش در هفته دفاع مقدس
مدیر حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس قرارگاه منطقهای جنوبشرق ارتش نیز در این نشست خبری با گرامیداشت یاد و خاطره یک هزار و ۱۰۰ شهید ارتش اظهار کرد: برنامههای متنوعی برای هفته دفاع مقدس در یگانهای ارتش پیشبینی شده است.
سرهنگ مهدی شهسواری، افزود: دیدار با خانواده شهدا، روایتگری در یگانها، برگزاری راهپیمایی خانوادگی و نمایش فیلمهای سینمایی در شهرکها و یگانهای ارتش از جمله برنامههای این هفته خواهد بود.
وی ادامه داد: در نخستین روز مهرماه، فرماندهان یگانها با حضور در منازل شهدای جنگ رمضان، خانواده این شهدا را تکریم و فرزندان محصل آنان را همراهی خواهند کرد.
شهسواری، همچنین از برپایی نمایشگاه دفاع مقدس در موزه ذوالفقار به شیوهای جدید خبر داد و گفت: برگزاری یادواره شهدا، افتتاح طرحهای سازندگی و اعزام خانواده شهدای جنگ رمضان به مشهد مقدس، قم و مناطق شمالی کشور از دیگر برنامههای پیشبینیشده است.
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