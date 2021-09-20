به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رادیو تهران، شبکه رادیویی تهران همچون سال های گذشته به مناسبت گرامیداشت نام و خاطرات شهدا در طول هفته دفاع مقدس و تبیین ابعاد مختلف دستاوردهای هشت سال جنگ تحمیلی ویژه برنامه های متنوعی را از موج اف.ام ردیف ۹۴ مگاهرتز پخش می کند.

برنامه« پارک شهر» در طول هفته دفاع مقدس در گفتگو با فرماندهان، خانواده های محترم شهدا، ایثارگران و جانبازان بر جایگاه ایثار و شهادت طلبی تاکید دارد. این برنامه در طول هفته ساعت ۶:۴۰ از رادیو تهران پخش می شود.

برنامه «سعادت آباد» که از شنبه تا چهارشنبه پخش می شود با حفظ ارزش های دفاع مقدس و تمرکز بر مقاومت ملت ایران روی آنتن رادیو تهران می رود. گفتگو درباره چگونگی انتقال ارزش های حماسه ماندگار به اقشار مختلف بخشی از این ویژه برنامه است.

از دیگر برنامه های رادیو تهران که به همین مناسبت تدارک دیده است، می توان به برنامه «تهران من» اشاره کرد. این برنامه ضمن تاکید بر سبک زندگی شهدا و خانواده های معزز آنها در طول هفته دفاع مقدس با موضوع زنان در دوران دفاع مقدس، مستندهای ویژه تدارک دیده است.

مستند «زنان در عرصه دفاع مقدس» همچون آزادگان زن جنگ تحمیلی، عکاسان، خبرنگاران، فیلمسازان و امدادگران زن دفاع مقدس، بخشی از این مستند هاست.

مستند «همسران جانبازان»، «شهدای نوجوان دفاع مقدس»، «شهیدان شاخص دفاع مقدس»، «یادمان های دفاع مقدس» و همچنین مستند «شکسته شدن حصر آبادان» و مستند شهادت سرداران فلاحی، فکوری، کلاهدوز، نامجو و جهان آرا و ... از بخش های ویژه برنامه «تهران من» است که در قالب مستند روی آنتن رادیو تهران می رود.

در بخش فرهنگ و هنر «تهران من» در هفته دفاع مقدس بخشی با عنوان «پرسه حماسه» تدارک دیده شده است که مروری بر فیلم ها و موسیقی های دفاع مقدس دارد. این برنامه از ساعت ۱۶ تا ۱۹ روی موج اف.ام ردیف ۹۴ مگاهرتز پخش می شود.

برنامه «تهران ما سلامت» که شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۹ در گفتگو با مسئولان وزارت بهداشت، متخصصان و پزشکان پخش می شود، در این هفته به سراغ پزشکان و پرستاران ایثارگر دفاع مقدس می رود.

برنامه «تهران میدان شهدا» از دیگر برنامه های شبکه رادیویی تهران است که یکشنبه ۴ مهرماه و سه شنبه ۶ مهرماه از ساعت ۱۵ مستندی از سیره زندگی فرماندهان و سرداران هشت سال جنگ تحمیلی را پخش می کند. گزارش از رویدادهای روزهای دفاع مقدس همچون همایش ها و مراسم از دیگر رویکردهای این ویژه برنامه است.

از دیگر برنامه های شبکه رادیویی تهران که در طول هفته دفاع مقدس پخش می شود، می توان به برنامه «پشت صحنه» اشاره کرد که از ساعت ۲۱ به فیلم، تئاتر و موسیقی دفاع مقدس می پردازد. گفتگو با هنرمندان و چهره‌های فیلم های دفاع مقدس از دیگر رویکردهای این ویژه برنامه است.

«شکوه واقعه» یک برنامه ترکیبی است که از ساعت ۲۰ همراه با بخش های ویژه و اجرای مسابقه رادیویی مختص مخاطبان تدارک دیده شده است. در این برنامه با سرداران دفاع مقدس و فرماندهان گفتگو و بر سبک زندگی و شهادت تاکید می شود.

معرفی دستاوردهای حوزه صنعت و گزارش از نخبگان بسیجی در حوزه علم از برنامه «علم بهتر است» پخش می شود. این برنامه روزهای زوج ساعت ۱۵ روی آنتن می رود.

سفر به سرزمین لاله های دشت خوزستان و آشنایی با یادمان های دفاع مقدس روی امواج رادیویی، یکی از ویژه برنامه های شبکه رادیویی تهران در این هفته است که می توانید این برنامه را روزهای جمعه و شنبه (۲ و ۳ مهرماه) ساعت ۱۹ تا ۲۰ از رادیو تهران بشنوید.

رمان برتر دفاع مقدس ساعت ۲۳:۳۰ دقیقه با صدای بهروز رضوی از «کتاب شب» رادیو تهران بازخوانی می شود، «پری رو» اثر برگزیده دفاع مقدس اثری از سید حسین مرتضویِ کیاسری است که داستان آن بر اساس حکایتی از کتاب «تذکره الاولیاء» نوشته شده است.

مخاطبان در سرتاسر دنیا می توانند از طریق وب سایت WWW.RADIOTEHRAN.IR ضمن استفاده از پخش زنده شبکه، در جریان آخرین خبرهای رادیو تهران قرار بگیرید. در محدوده استان تهران نیز برنامه های رادیو تهران از طریق موج اف.ام ردیف ۹۴ مگاهرتز و ای.ام ردیف ۱۳۳۲ کیلوهرتز پخش می شود.