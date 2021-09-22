قاسم اللهیاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس اظهار کرد: بایستی تلاش کنیم تا سیره شهدا و یاد آنها فقط مختص ایام هفته دفاع مقدس نشود و در طول سال این موضوع امتداد داشته باشد.

وی افزود: لازم است تا روحیه ایثار و شهادت و سبک زندگی شهدا در طول زندگی جاری و ساری باشد و کلید واژه‌های وصایای شهدا از جمله پیروی از ولی فقیه، حفظ بیت المال، اقامه نماز، حفظ حجاب و دوری از دنیا پرستی در گیر و دار زندگی از یاد نرود.

رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی شورای اسلامی شهر قزوین با بیان اینکه دفاع و مبارزه ادامه دارد گفت: باید در عمل ادامه دهنده واقعی راه شهدا باشیم.

اللهیاری با بیان اینکه بهترین جمله‌ای که در این ایام وجود دارد و می‌شنویم جمله "دفاع همچنان باقیست" است گفت: جانفشانی جانبازان و ایثارگران و همسران آنها و خانواده‌های شهدا و خانواده شهدایی که همچنان چشم انتظار برگشت پیکر عزیزانشان هستند همگی نشان دهنده آن است که اگر چه جنگ تمام شده اما دفاع و مبارزه ادامه دارد.