تقلای آمریکا برای ترمیم روابط با فرانسه/ بلینکن به پاریس می رود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربیه، وزارت خارجه ایالات متحده روز جمعه اعلام کرد که در راستای اقدام‌های دولت «جو بایدن» رئیس جمهوری آمریکا برای ترمیم روابط مخدوش شده واشنگتن- پاریس در پی محروم شدن فرانسه از مشارکت در طرح امنیتی جدید ایندوپاسیفیک موسوم به آکوس، «آنتونی بلینکن» وزیر خارجه این کشور قرار است هفته آینده به فرانسه سفر کند.

وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که بلینکن از روز دوشنبه برای شرکت در یک کنفرانس اقتصادی بین‌المللی به پاریس سفر خواهد کرد؛ اما تأکید کرد که وی در این سفر با مقامات فرانسه دیدار و پیرامون تنش در روابط دوجانبه گفتگو خواهد کرد.

گفتنی است، دولت آمریکا در تلاش برای ترمیم روابط خود با فرانسه و اتحادیه اروپا پس از امضای توافقنامه همکاری امنیتی سه جانبه با انگلیس و استرالیا است؛ توافقنامه‌ای که باعث فسخ قرارداد ده‌ها میلیارد دلاری ساخت زیردریایی میان پاریس- کانبرا شد و خشم مقامات فرانسه را برانگیخت.

با این حال هر دو کشور موافق هستند که ترمیم روابط دوجانبه امری زمان بَر است. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که هدفِ گفتگوهای بلینکن «تقویت بیشتر روابط حیاتی فرانسه- آمریکا در حوزه طیفی از موضوعات از جمله امنیت در منطقه ایندوپاسیفیک» خواهد بود.