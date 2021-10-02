رشد ۲۲ هزار واحدی بورس/ شاخص به ۱ میلیون و ۴۵۹ هزار واحد رسید

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کل بورس در کمتر از یک ساعت ابتدای معاملات امروز، شنبه، دهم مهرماه ۱۴۰۰ با رشد ۲۲ هزار واحدی به ۱ میلیون و ۴۵۹ هزار واحد رسید.

شاخص هم وزن نیز ۲۳۶۶ واحد مثبت شد و به رقم ۴۲۳ هزار و ۱۶۱ واحد دست یافت.

شاخص فرابورس هم با رشد ۲۳۴ واحدی در جایگاه ۲۱ هزار و ۱۳۹ واحدی ایستاد.

نمادهای فلزی و پالایشی در صدر رشد ارزش سهام قرار دارند؛ نماد مرتبط با بورس کالا (کالا) نیز جزو نمادهای پرتراکنش بوده و رشد حدوداً ۵ درصدی ارزش سهام داشته است.

نماد برکت (شرکت واکسن ساز) هم رشد ۵ درصدی در ارزش سهام را شاهد بوده است.