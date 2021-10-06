تولید نفت خام روسیه رکورد زد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، طبق گزارش بخش آمار وزارت انرژی روسیه، تولید نفت خام، گاز و میعانات نفتی این کشور در ماه سپتامبر ۷.۵ درصد نسبت به سال گذشته رشد کرده و به ۴۳,۸۵۹ میلیون تن رسیده است.

داده‌ها نشان می‌دهد که تولید ماه گذشته روسیه رکورد زده و نسبت به یک ماه قبل هم ۲.۶ درصد افزایش یافته است.

همه شرکت‌های مهم انرژی روسیه در ماه گذشته تولید نفت و گاز و میعانات خود را افزایش داده‌اند. تولید نفت روس‌نفت در ماه سپتامبر ۸.۱ درصد جهش کرد و به ۱۶.۵ میلیون تن رسید، در حالی که تولید لوک اویل ۹.۹ درصد جهش کرده و به ۶.۳۸ میلیون تن رسید.

تولید شرکت سورگوت‌نفت‌گاز در ماه سپتامبر ۸.۳ درصد رشد کرد و به ۴.۶۴ میلیون تن رسید در حالی که تولید گازپروم‌نفت با ۳.۴ درصد رشد به ۴.۶۳ میلیون تن رسید. تولید گازپروم از ابتدای امسال تا کنون به ۴۲ میلیون تن رسیده اما داده‌ها حاکی از آن است که صادرات نفت روسیه در بازه ژانویه تا سپتامبر ۵.۶ درصد نسبت به بازه مشابه سال گذشته رشد کرده و به ۱۶۶.۲ میلیون تن رسید. عامل اصلی این کاهش صادرات پایبندی روسیه به توافق کاهش تولید اعلام شده است.

با این حال صادرات نفت خام روسیه در ماه سپتامبر ۴.۱ درصد رشد کرده و به ۱۸.۶ میلیون تن رسید.