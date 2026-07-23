حضور آگاهانه مردم در میادین منجر به فروپاشی محاسبات دشمن شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محسن ابراهیمی، شب پنجشنبه در تجمع مردم بهاباد با بیان اینکه حضور در میدان، پیامی روشن به دشمن است که محاسباتش درباره‌ی خستگی یا دلسردی ملت ایران کاملاً غلط و پوچ است، اظهار داشت: همین انسجام و یک‌صدایی مردم است که نه تنها ضامن امنیت پایدار کشور در برابر تهدیدات نظامی و جنگ ترکیبی دشمن است، بلکه هیمنه‌ی پوشالی قدرت‌های مداخله‌گر را درهم می‌شکند.

امام‌جمعه بهاباد بیان داشت: مادامی که این حضور و بصیرت در صحنه باقی است، بدخواهان نظام نخواهند توانست کوچک‌ترین خدشه‌ای به اراده‌ی پولادین مردم وارد کنند و مسیر افول رژیم استکباری آمریکا با همین بیداری ملت‌ها سریع‌تر و نمایان‌تر خواهد شد.

وی با اشاره به تحولات راهبردی در جهان و تلاش‌های جریان استکبار برای ایجاد تفرقه و ناامیدی در میان ملت‌ها، اظهار داشت: امروز که دشمنان با استفاده از جنگ‌های ترکیبی و ابزارهای نوین، به دنبال تضعیف اراده‌ی ملت‌ها هستند، حضور پرشور و هوشیارانه مردم در میادین نشان داد که این بصیرت، سدی نفوذناپذیر در برابر نقشه‌های آنان است.

ابراهیمی با تأکید بر قدرت و پایداری جبهه مقاومت، اظهار داشت: استراتژی‌های دشمن در این نبرد به بن‌بست رسیده و شکست آن‌ها نه یک اتفاق گذرا، بلکه فرآیندی روزافزون است.

امام‌جمعه بهاباد با خطاب قرار دادن مردم، بر تداوم این موج اقتدار و ایستادگی تأکید کرد و خاطرنشان ساخت که پیروزی‌های پی‌درپی، نشان‌دهنده فروپاشی محاسبات دشمن در برابر اراده ملت است.