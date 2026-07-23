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۲ مرداد ۱۴۰۵، ۲:۰۶

لفاظی ترامپ درباره جبران خسارت کشتی‌ها از محل دارایی‌های ایران

لفاظی ترامپ درباره جبران خسارت کشتی‌ها از محل دارایی‌های ایران

رئیس‌جمهور آمریکا مدعی شد هرگونه خسارت واردشده به کشتی‌ها، محموله‌ها و تجهیزات مرتبط، از محل دارایی‌های ایران در آمریکا پرداخت خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور تروریست آمریکا مدعی شد هرگونه خسارت واردشده به کشتی‌ها در تنگه هرمز و محموله‌های تجاری یا هر آنچه به آنها مرتبط باشد، از محل دارایی‌های ایران در آمریکا جبران خواهد شد.

وی با بیان اینکه خسارت‌های وارده به کشتی‌ها ممکن است بسیار سنگین باشد، ادعا کرد پرداخت این خسارت‌ها از محل دارایی‌های ایران، «اقدامی منصفانه» است.

ترامپ با ادعای «تأمین آزادی کشتیرانی» و باز نگه داشتن تنگه هرمز، حضور نظامی آمریکا در منطقه را افزایش داد؛ اکنون که او نتوانسته تنگه هرمز را بازگشایی کند و به دلیل افزایش دوباره بهای نفت، شدیدا تحت فشار است، هر بار از روی ناامیدی اظهاراتی بی‌اساس را مطرح می‌کند.

کد مطلب 6897218

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