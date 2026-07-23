«محدود کردن اختیارات ترامپ در جنگ با ایران» تصویب شد 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، مجلس نمایندگان آمریکا امروز پنجشنبه به نفع طرحی رأی داد که هدف آن محدود کردن اختیارات دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا، در آغاز جنگ علیه ایران بدون موافقت کنگره است.

این اقدام جدیدترین واکنش توبیخ آمیز مجلس نمایندگان آمریکا به نحوه مدیریت ترامپ در جنگ با ایران به شمار می رود.

این طرح توسط «برامیلا جیابال» نماینده دموکرات مجلس نمایندگان ارائه شده بود. شبکه سی ان ان در این رابطه گزارش داد که ۴ نماینده جمهوری‌خواه نیز از دموکرات‌ها در تصویب این طرح حمایت کردند.

این طرح با اکثریت ۲۱۴ رای موافق در برابر ۲۰۸ رای مخالف تصویب شد.