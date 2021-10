بهترین روش ها برای یادگیری زبان انگلیسی در کمترین زمان

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، یادگیری و تسلط بر زبان انگلیسی امروزه از حالت اینکه فقط بخواهید یک زبان خارجی را بلد باشید خارج شده و در بسیاری از موارد و برای بسیاری از افراد به یک الزام تبدیل شده است. برای دانش آموزان اگر می خواهند در کنکور سراسری موفق شوند یکی از دروس مهم زبان انگلیسی است و باید تا حد خوبی آن را بلد باشند تا بتوانند درصد بالایی در زبان انگلیسی کنکور کسب نمایند.

دانشجویان در تمامی مقاطع تحصیلی با زبان انگلیسی سر و کار دارند و بسیاری از مراجعی که اساتید معرفی می نمایند به زبان انگلیسی است. برای موفقیت در کنکور ارشد و دکتری هم اینکه دانشجویان سطح زبان مناسبی داشته باشند به یک لزوم تبدیل شده است. علاوه بر بحث تحصیل در زندگی روزمره هم در بسیاری از موارد اینکه بتوانید به زبان انگلیسی حرف بزنید و مکالمه زبان را در حد خوبی بلد باشید بسیار لازم و ضروری است. برای بحث مهاجرت و یا تحصیل در خارج از کشور هم تسلط بر زبان و داشتن مدرک آیلتس یا تافل کاملا لازم است. تمام این موارد نشان می دهد که بسیار خوب است از روش های عالی و بهینه برای یادگیری زبان انگلیسی در زمان کم استفاده نمائیم. در این مقاله سعی شده است روش هایی پربازده و مفید برای یادگیری سریع مکالمه و گرامر زبان معرفی شود.

بسیاری از افراد برای آموزش زبان به آموزشگاهها مراجعه می نمایند. البته اگر زمان زیادی برای یادگیری مکالمه انگلیسی دارید و عجله ای ندارید این روش هم می تواند مفید باشد. اما در هر صورت روش های بهتر و پربازده تری هم برای یادگیری سریع تر زبان وجود دارد. می توانید از سایت های خوب آموزش زبان رایگان مانند britishcouncil.org، duolingo.com، phrasemix.com، englishcentral.com و .... هم برای آموزش سریع تر انگلیسی استفاده نمائید.

معلم خصوصی زبان انگلیسی، یک راهکار عالی برای یادگیری سریع!

یکی از بهترین روش های برای یادگیری سریع زبان انگلیسی استفاده از کلاس های تدریس خصوصی زبان است. این کلاس ها مزیت های بسیار زیادی دارد که شاید بتوان برای آن یک مقاله هم نوشت. کلاس های خصوصی زبان به گونه ای برگزار می شود که دقیقا متناسب با نیازهای شما باشد. در کلاس های گروهی سرفصل های مشخصی تدریس می شود و شما باید خودتان را با کلاس هماهنگ نمائید. اما معلم خصوصی زبان خوب و با تجربه خودش را با شما هماهنگ می کند و به تناسب نیازی که دارید مطالب مناسب را ارائه می نماید. ممکن است در کلاس های آموزشگاه های زبان که به صورت مجازی، آنلاین و یا حضوری برگزار می شود بعضی از مطالب را متوجه نشوید و برخی از مطالب هم برای شما خسته کننده باشد. شما نمی توانید سرفصلها را تغییر دهید. اما وقتی یک معلم خصوصی عالی زبان انگلیسی آنلاین یا حضوری برای خودتان انتخاب می کنید، در چنین شرایطی کلاس به گونه ای پیش می رود که برای شما ۱۰۰ درصد مفید باشد. استاد شما برای هر شاگرد سرفصل های مشخص متناسب با توانایی های آن شاگرد را ارائه می نماید.

نکته بسیار مهم دیگر اینکه در کلاس های گروهی اگر ۱۰ نفر زبان آموز حضور دارند و ۶۰ دقیقه کلاس برگزار می شود، به هر زبان آموز ۶ دقیقه زمان برای حرف زدن و اظهار نظر می رسد. در کلاس های خصوصی تمام زمان در اختیار شما خواهد بود و بازدهی این کلاس ها هم به مراتب بیشتر است. ممکن است قیمت تدریس خصوصی زبان انگلیسی بیشتر باشد، اما در عوض بازدهی آن هم چندین برابر است.

یادگیری زبان انگلیسی در خانه با کلاس های آنلاین زبان انگلیسی

اگر برای موفقیت در آزمون آیلتس، یادگیری مکالمه زبان، قبول شدن در امتحان زبان و یا هر هدف دیگری زمان دیگری در اختیار دارید استفاده از کلاس های آنلاین زبان که در منزل برگزار می شود بسیار مفید است. یک معلم آیلتس خوب می تواند در تعداد محدودی جلسه خصوصی آنلاین شما را به بهترین نتیجه برساند. در این حالت شما در منزل خودتان هستید و در ایام کرونایی لازم نیست بیرون بروید و در جمع حاضر شوید و در ضمن وقت شما هم در مسیر رسیدن به کلاس تلف نخواهد شد. یک معلم خصوصی آیلتس مجرب می تواند به شما کمک کند در این آزمون مهم نمره بالای ۷ و حتی ۸ بگیرید. کلاس های آنلاین به نسبت کلاس خصوصی زبان حضوری که در منزل برگزار می شود در شرایط فعلی بسیار مناسب تر است و هزینه کمتری هم دارد.

در کنار کلاس های خصوصی زبان اگر می خواهید برای شرکت در آزمون آیلتس خودتان مطالعه کنید کتاب هایی مانند The Key to IELTS Speaking و IELTS ACADEMIC ۱۴ PLUS نوشته مازیار محمدی می تواند منابع خوبی باشد.

آموزش زبان انگلیسی به کودکان و بهترین سن برای شروع یادگیری زبان

نتایج تحقیقات دانشمندان دانشگاه پاریس دسکارته نشان داد که کودکان بالای ۲۰ ماه توانستند به همان روشی که فرانسوی را حرف می‌زدند به انگلیسی نیز مسلط شوند. به گفته این محققان، ذهن کودکان در این سن به طور مطلوبی می‌تواند اشکال مختلف واژگانی زبان‌های مختلف را درک و یاد بگیرد.

روش های دیگر برای یادگیری بهتر زبان انگلیسی در زمان کم

حین رانندگی می توانید به نوار آموزش زبان انگلیسی گوش دهید و یا به کانالی از رادیو گوش دهید که مطالبش را به زبان انگلیسی ارائه می کند. راهکار بعدی که وجود دارد شرکت در کلاس های بحث آزاد free discussion است. برای آموزش زبان در مدت زمان کمتر فیلم های انگلیسی ببینید. به هر میزان بیشتر فیلم ببینید و بیشتر گوش دهید سریع تر یاد می گیرید. دقت کنید که زبان انگلیسی را به صورت مداوم بخوانید و یادگیری آن را قطع نکنید. در کنار این موارد می توانید از کتاب های خود آموز زبان انگلیسی در منزل مانند Practical English Usage، Vocabulary In Use، Tactics for listening برای تقویت لیسینینگ شما، Speakout برای تقویت مکالمه و .... استفاده کنید. در کلاس های آموزش زبان کتاب های دیگری مانند Solutions , long Man Writing , Top Notch، Touch Stone , Four Corners, Q Skills, North Star و .... تدریس می شوند.

بهترین روش برای یادگیری زبان انگلیسی، انتخاب معلم خصوصی با نرخ مناسب از ایران مدرس

به عنوان مثال اگر می خواهید به خوبی به زبان انگلیسی حرف بزنید استفاده از کلاس خصوصی بهترین اساتید زبان انگلیسی تهران و کل ایران می تواند گزینه بسیار خوبی برای شما باشد. در سایت تدریس خصوصی ایران مدرس کاملترین لیست مدرسن تدریس خصوصی زبان انگلیسی و سایر دروس ارائه شده است و می توانید به صورت مستقیم و بدون واسطه با اساتید زبان انگلیسی در ارتباط باشید. شماره مستقیم اساتید زبان انگلیسی، نرخ درخواستی ایشان برای هر ساعت تدریس زبان انگلیسی، سوابق تدریس و رزومه کاری مدرسین، فیلم نمونه تدریس و نظرات شاگردهای قبلی برای بسیاری از اساتید در مرجع تدریس خصوصی ایران مدرس ثبت شده است و می توانید با آگاهی کامل یک استاد خوب زبان برای خودتان انتخاب نمائید و مستقیم با خود اساتید برای برگزاری کلاس حرف بزنید.

اگر می خواهید یک استاد فوق العاده برای یادگیری زبان انگلیسی در زمان کم داشته باشید و کاملترین لیست مدرسین زبان را ببینید به سایت ایران مدرس www.IranModares.com مراجعه نمائید.

این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.