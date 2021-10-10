هیئتی از کمیسیون امنیت ملی از مرزهای شمال غرب بازدید می کنند

حسن همتی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه به دنبال تصمیم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، از روز شنبه اعضای دو کمیته امنیت و مرز کمیسیون بازدید از مرزهای شمال غرب کشور آغاز کرده‌اند، اظهار کرد: در این سفر وضعیت امنیتی و نیز استقرار نیروهای نظامی و انتظامی در مناطق مرزی شمال غرب کشور به خصوص در مرز با کشور آذربایجان و نخجوان بررسی می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه همچنین در جریان این سفر آمادگی کامل دفاعی و نظامی در مرزهای شمال غرب کشور بررسی می‌شود، گفت: در این سفر مناطق مرزی دو استان آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی مورد بازدید قرار می‌گیرد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: این بازدید به دنبال تحولات اخیر بین ایران و جمهوری آذربایجان و اجرای رزمایش فاتحان خیبر انجام می‌شود که بعد از آن گزارشی به کمیسیون داده خواهد شد.

همتی گفت: همچنین ضمن بازدید از مناطق مرزی، برگزاری جلسات شورای تأمین در مراکز این دو استان و نیز برخی شهرستان‌های مرزی شمال غرب کشور برگزار شده و در حال برگزاری است.

آذربایجان غربی با سه کشور ترکیه، عراق و جمهوری آذربایجان نزدیک هزار کیلومتر مرز مشترک دارد.