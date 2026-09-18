به گزارش خبرنگار مهر، سعید خدابخشی، صبح جمعه با حضور در غرفه رسانه در دومین کنگره ملی ۲۷۵۰ شهید چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: ما مدیون شهدا هستیم، آن‌ها با اهدای خون خود نظام جمهوری اسلامی ایران را بیمه کردند و آنچه امروز داریم، از برکت خون پاک شهیدانی است که جان خود را فدا کردند تا این مملکت باقی بماند.

وی با بیان اینکه در چند ماه گذشته تمام تلاش خود را برای برگزاری کنگره شهدای استان به کار گرفته‌ایم، تصریح کرد: یکی از اقدامات مهم، تیغ‌زنی، راه‌سازی و شن‌ریزی گلزارهای شهدا در اکثر شهرستان‌ها و روستاهای استان، به‌ویژه گلزار شهدای گمنام که در نقاط سخت‌گذر قرار دارند، بوده است، ما راه دسترسی به مکان‌های مقدس شهدا را باز کردیم و این کار را وظیفه خود می‌دانیم و منتی بر کسی نداریم.

مدیرکل راهداری چهارمحال و بختیاری به یکی از خواسته‌های دیرینه شهید فتاح مومنی اشاره کرد و گفت: آرزوی این شهید، آسفالت مسیر روستای لندی در شهرستان اردل بود که اداره کل راهداری در سنوات گذشته این مسیر را بهسازی و آسفالت کرد و به آرزوی آن شهید بزرگوار جامه عمل پوشاند.

خدابخشی ادامه داد: همچنین مسابقات متعددی به یاد شهدا برگزار کردیم و بسیاری از اقدامات دیگر از جمله جابه‌جایی دستگاه‌ها و المان‌ها را انجام دادیم، تمام بیلبوردهای سطح استان را در اختیار دستگاه‌های ذی‌ربط قرار دادیم و خودمان نیز تعدادی این بیلبوردها را با تمثال شهدا و پلاکارت‌های مشخص مزین کردیم.

وی تأکید کرد: وظیفه همه ماست که همان‌گونه که برای راهداری تلاش می‌کنیم، برای شهدا نیز با تمام پتانسیل و امکانات موجود هر آنچه از دستمان برمی‌آید انجام دهیم، ما این کار را انجام داده‌ایم و آماده‌ایم هر اقدام دیگری در این راستا را به انجام برسانیم.