به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، مدیرعامل هیوندای موتور نسبت به احتمال افزایش حضور خودروسازان چینی در بازار آمریکا هشدار داد و گفت در صورت کاهش موانع تجاری و حفاظتی، بازار این کشور ممکن است شرایط مشابهی با بازار خودرو اروپا پیدا کند.

خوزه مونوز، مدیرعامل هیوندای موتور، با اشاره به روند گسترش خودروسازان چینی در اروپا اظهار کرد خودروهای چینی در برخی بازارهای اروپایی از جمله ایتالیا، اسپانیا و فرانسه حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد ارزان‌تر از مدل‌های رقیب هستند.

به گفته وی، خودروسازان چینی در اروپا توانسته‌اند با عرضه محصولات ارزان‌تر، سهم بازار شرکت‌های سنتی از جمله هیوندای و فولکس‌واگن را تحت فشار قرار دهند.

مونوز همچنین به وضعیت بازار خودرو انگلیس اشاره کرد و گفت نبود برخی موانع تجاری باعث شده برندهای چینی حضور پررنگی در این بازار پیدا کنند.

بر اساس داده‌های انجمن خودروسازان اروپا، سهم خودروهای برندهای چینی در بازار اتحادیه اروپا در نیمه نخست سال جاری به بیش از ۹ درصد رسیده است. در انگلیس نیز بر اساس داده‌های انجمن تولیدکنندگان و فروشندگان خودرو، خودروهای چینی در سال جاری حدود ۱۵ درصد از ثبت‌نام خودروهای جدید را به خود اختصاص داده‌اند.

اتحادیه اروپا برای خودروهای برقی ساخت چین تعرفه و محدودیت‌های تجاری اعمال کرده است؛ اقداماتی که مقام‌های اروپایی آن را با حمایت‌های دولتی از تولیدکنندگان چینی مرتبط دانسته‌اند.

در آمریکا نیز تعرفه‌های بالایی برای خودروهای برقی ساخت چین اعمال می‌شود و در حال حاضر واردات این خودروها عملاً با تعرفه‌ای حدود ۱۰۰ درصد مواجه است.

با این حال، مدیرعامل هیوندای معتقد است در صورت کاهش موانع ورود، خودروسازان چینی می‌توانند فشار بیشتری بر شرکت‌های آمریکایی وارد کنند.

وی همچنین از سرعت پیشرفت فناوری صنعت خودرو چین تمجید کرد و گفت سطح نوآوری و پیشرفت فناوری خودروسازان چینی قابل توجه است.

رویترز همچنین گزارش داده است که هیوندای زمان‌بندی عرضه فناوری کمک‌راننده پیشرفته داخلی خود را به تعویق انداخته است.

عرضه این فناوری که پیش‌تر برای سال ۲۰۲۷ هدف‌گذاری شده بود، اکنون برای سال ۲۰۲۹ برنامه‌ریزی شده است و هیوندای در این فاصله با شرکت انویدیا همکاری خواهد کرد.