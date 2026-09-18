چراغ سبز فرمانداری شمیرانات برای تأسیس خانه احزاب

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا یزدانیار، سرپرست فرمانداری شمیرانات در نشست هماندیشی احزاب و گروههای سیاسی این شهرستان برگزاری انتخابات تناسبی در تهران را «نمادی از تحول در رویکرد حاکمیت نسبت به مشارکت سیاسی» توصیف کرد و گفت: این تغییر نگاه نشاندهنده اراده نظام برای افزایش وزن سیاسی احزاب است. او با تأکید بر اینکه فعالیت حزبی نباید به بازههای زمانی انتخابات محدود بماند، افزود کشور در شرایط پیچیدگیها و فشارهای اقتصادی، بیش از هر چیز به گفتمانسازی و انتقال واقعیتها به بستر جامعه نیاز دارد.
سرپرست فرمانداری شمیرانات با اشاره به ظرفیت تاریخی و هویتی این شهرستان تصریح کرد: «فرمانداری، خانه تمام جریانهای فکری و سیاسی است و ما نگاهی باز به تمامی سلایق بر محور رعایت قانون و اخلاق داریم.» او از همه احزاب خواست نمایندگان خود را معرفی کنند تا با تشکیل خانه احزاب شمیرانات، شاهد تداوم گفتوگوها و تبدیل این شهرستان به الگویی در توسعه سیاسی و منطقهای باشیم.
پیمان فلسفی، نماینده تهران در مجلس، نیز در این نشست با تأکید بر پیوند ناگسستنی مشارکت مردمی با فعالیت احزاب گفت: «صرفِ راهاندازی یک تشکیلات حزبی کافی نیست؛ احزاب باید با جذب عضو و فعالیتهای مستمر به بلوغ سیاسی برسند.» او احزاب را «پل ارتباطی میان حاکمیت و مردم» خواند و افزود مقصر اصلی کاهش مشارکت در برخی عرصهها، غفلت احزاب از کارکردهای اصلی خود است.
نماینده تهران در مجلس تصریح کرد اگر احزاب بتوانند با برگزاری جلسات منظم، ارائه برنامههای راهبردی و آموزش اعضا مسیر صحیح تعامل با جامعه را بیابند، قادر خواهند بود مشکلات را شناسایی و برای آنها راهکارهای عملیاتی ارائه دهند.
در پایان این نشست، نمایندگان احزاب و گروههای سیاسی حاضر به بیان دیدگاهها و راهکارهای خود برای بهبود فضای سیاسی و اجتماعی شهرستان شمیرانات پرداختند.
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