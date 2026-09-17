دمای هوای خراسان رضوی از فردا کاهش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد غیوریخواه اظهار کرد: بر اساس نقشههای هواشناسی، تا اواسط هفته آینده، بهویژه در نیمه جنوبی و جنوب شرق استان، وزش باد پدیده جوی غالب خواهد بود.
کارشناس هواشناسی خراسان رضوی افزود: وزش باد در برخی ساعات به نسبت شدید خواهد بود و میتواند موجب خیزش گردوخاک و کاهش کیفیت هوا شود، بنابراین هشدار سطح زرد شماره ۳۵ اداره کل هواشناسی استان که در ۲۶ شهریور صادر شده، همچنان معتبر است.
وی ادامه داد: روزهای یکشنبه و دوشنبه بر شدت وزش باد در استان افزوده میشود و در ارتفاعات نیمه شمالی استان نیز افزایش ابر و در نقاط محدودی احتمال رعدوبرق و بارش خفیف باران وجود دارد.
غیوریخواه گفت: همچنین در بیشتر نقاط استان، دمای هوا تا شنبه هفته آینده با شیبی ملایم افزایش خواهد یافت.
کارشناس هواشناسی خراسان رضوی درباره وضعیت هوای مشهد در آغاز پاییز نیز اظهار کرد: با توجه به تغییرپذیری شرایط جوی در فصل گذار، پیشبینیها ممکن است تغییر کند، اما در حال حاضر برای چهارشنبه هفته آینده بارش قابلتوجهی در مشهد پیشبینی نمیشود.
وی درباره دماهای ثبتشده در استان نیز گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته قوچان با دمای ۹ درجه خنکترین و سرخس با دمای ۳۶ درجه گرمترین نقطه استان بودهاند. دمای مشهد نیز در همین مدت بین ۱۷ تا ۳۳ درجه بوده است.
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