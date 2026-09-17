به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، خبرگزاری آسوشیتدپرس اعلام کرد واشنگتن با صدور روادید برای مقام‌های ارشد ایران به منظور حضور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد موافقت کرده است.

خبرگزاری رویترز نیز به نقل از وزارت خارجه آمریکا گزارش داد هیئت اصلی جمهوری اسلامی ایران خواهد توانست در نشست مجمع عمومی سازمان ملل شرکت کند.

این رسانه ها به نام افرادی که برای آنها روادید صادر شده هیچ اشاره ای نکردند.

در همین ارتباط، یک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا به شبکه الجزیره گفت که هیئت جمهوری اسلامی ایران بر اساس تعهدات کشور میزبان در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد شرکت خواهد کرد.

وی مدعی شد: هیئت ایرانی امسال کوچک‌تر از هیئت سال گذشته خواهد بود و مشمول محدودیت‌های سفر می‌شود.

همچنین تاکنون مقامات ایرانی واکنشی نسبت به این خبر نداشته اند.