هومن سیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اجرای طرح شهاب در استان کرمانشاه اظهار کرد: جشنواره و طرح شهاب از سوی وزارت ورزش و جوانان به پنج استان کشور و در چند رشته ورزشی ابلاغ شده که کبدی یکی از رشته‌های مشمول این طرح است و هیئت کبدی کرمانشاه مسئولیت اجرای آن را در استان بر عهده دارد.

وی افزود: طرح شهاب با محوریت استعدادیابی، آموزش و ارتقای سطح ورزشکاران، مربیان و داوران طراحی شده و تلاش کردیم این برنامه را در چند بخش مختلف در استان اجرا کنیم.

رئیس هیئت کبدی استان کرمانشاه گفت: در نخستین مرحله، دانشجویان دانشگاه‌ها در این طرح مورد توجه قرار گرفتند و برای آنها برنامه‌های آموزشی و کارگاه‌های دانش‌افزایی برگزار شد تا ظرفیت‌های مستعد این قشر در رشته کبدی شناسایی شود.

سیدی ادامه داد: در بخش دیگری از طرح شهاب، برای مربیان هیئت کبدی نیز دوره آموزشی و کارگاه دانش‌افزایی برگزار شد تا در کنار استعدادیابی ورزشکاران، زمینه ارتقای دانش تخصصی مربیان نیز فراهم شود.

وی با اشاره به برگزاری مسابقات روز ملی کبدی در دوم شهریورماه اظهار کرد: این رقابت‌ها در قالب طرح شهاب و در رده بانوان برگزار شد و یکی دیگر از برنامه‌های اجرایی این طرح در استان کرمانشاه بود.

رئیس هیئت کبدی استان کرمانشاه تصریح کرد: امروز نیز در مرحله پایانی اجرای طرح، میزبان نمایندگان و ورزشکاران شهرستان‌های استان هستیم و برنامه استعدادیابی با حضور شهرستان‌های مختلف برگزار می‌شود و در پایان نیز یک مسابقه نمادین میان دو تیم برگزار خواهد شد.

سیدی ابراز امیدواری کرد روند اجرای طرح شهاب استمرار داشته باشد و افزود: هدف اصلی ما این است که با شناسایی استعدادهای موجود در شهرستان‌ها و استان، ظرفیت‌های بالقوه نوجوانان و جوانان را به مرحله قهرمانی برسانیم و زمینه پرورش ملی‌پوشان آینده کبدی کرمانشاه را فراهم کنیم.

وی با اشاره به حضور ورزشکاران کرمانشاهی در تیم ملی کبدی گفت: دیشب دو نفر از بانوان فعال کبدی استان نیز همراه تیم ملی راهی مسابقات ژاپن شدند که سرکار خانم دوستوندی به عنوان مربی تیم ملی و سحر یاری به عنوان ورزشکار در این اعزام حضور دارند.

رئیس هیئت کبدی استان کرمانشاه ادامه داد: حضور این مربی و ورزشکار کرمانشاهی در ترکیب تیم ملی، نشان‌دهنده ظرفیت‌های موجود در استان است و امیدواریم تیم ملی با عملکردی موفق و دستاوردی ارزشمند از مسابقات ژاپن بازگردد.

سیدی خاطرنشان کرد: با ادامه برنامه‌های استعدادیابی و آموزشی و توجه به نوجوانان و جوانان علاقه‌مند به کبدی می‌توان قهرمانان آینده این رشته را در استان پرورش داد و زمینه افتخارآفرینی ورزشکاران کرمانشاهی در عرصه‌های ملی را فراهم کرد.