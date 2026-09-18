به گزارش خبرنگار مهر، فراخوان دومین دوره جشنواره ملی هنری «نسل امید» با محوریت موضوعاتی همچون خانواده، جوانی جمعیت، ازدواج و فرزندآوری منتشر شد و هنرمندان و علاقه‌مندان استان کرمانشاه می‌توانند آثار خود را در رشته‌های مختلف به دبیرخانه این رویداد ارسال کنند.

این جشنواره با هدف استفاده از ظرفیت هنر برای پرداختن به موضوعات مرتبط با خانواده، جمعیت و نسل آینده برگزار می‌شود و در دومین دوره آن، هنرمندان در سه حوزه اصلی هنرهای تجسمی، آفرینش‌های ادبی و هنرهای تصویری امکان حضور خواهند داشت.

در بخش هنرهای تجسمی، آثار هنرمندان در رشته‌های گرافیک، کارتون و کاریکاتور و عکاسی دریافت می‌شود و علاقه‌مندان این حوزه می‌توانند آثار خود را مطابق محورهای جشنواره به دبیرخانه ارسال کنند.

بخش آفرینش‌های ادبی نیز به شعر و روایت داستان اختصاص دارد و هنرمندان فعال در این حوزه می‌توانند آثار خود را با موضوعات تعیین‌شده برای شرکت در جشنواره ارائه دهند.

در بخش هنرهای تصویری نیز امکان ارسال آثار در قالب موشن‌گرافیک و فیلم کوتاه فراهم شده است که این بخش، مستند، داستانی و پویانمایی را شامل می‌شود.

از جمله محورهای محتوایی دومین جشنواره ملی هنری «نسل امید» می‌توان به آگاهی‌بخشی اجتماعی درباره اهمیت جوانی جمعیت، ترویج فرهنگ خانواده، ازدواج و فرزندآوری، توجه به پیامدهای سالخوردگی جمعیت و نقش نسل جدید در آینده اجتماعی و فرهنگی کشور اشاره کرد.

این جشنواره تلاش دارد با استفاده از زبان هنر، زمینه شکل‌گیری گفت‌وگویی فرهنگی و اجتماعی درباره خانواده و آینده جمعیتی کشور را فراهم کند و از ایده‌ها و روایت‌های خلاقانه هنرمندان در این زمینه حمایت شود.

بر اساس اطلاعات منتشرشده، علاقه‌مندان برای ثبت‌نام و ارسال آثار می‌توانند به سامانه ArtFest.ir مراجعه کنند. مهلت ارسال آثار به دومین دوره جشنواره نیز ۱۰ مهرماه ۱۴۰۵ اعلام شده است.

استان کرمانشاه با برخورداری از هنرمندان جوان و فعالان حوزه فرهنگ و هنر می‌تواند از ظرفیت این رویداد ملی برای ارائه آثار و روایت‌های هنری مرتبط با محورهای جشنواره استفاده کند.