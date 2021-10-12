انیس گریوانی در گفتگو با مهر با اشاره به حضور خود در تیم‌های لیگ برتری بسکتبال کشور، اظهار کرد: ۵ سال در لیگ برتر بسکتبال ایران حضور دارم و در این مدت در تیم‌هایی همچون دانشگاه گلستان، دانشگاه آزاد تهران، پاز تهران و مولتی کافه مشهد بازی کرده ام.

این بسکتبالیست خراسان شمالی حضور در تیم ملی زیر ۲۳ سال کشور را از جمله دیگر افتخاراتش در بسکتبال ایران دانست و گفت: در این مدت توانستم تا در تیم ملی جوانان و همچنین تیم سه نفره زیر ۲۳ سال کشور عضویت داشته باشم.

وی افزود: بسکتبال استان ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بسیار زیادی را در میان جوانان و نوجوانان می‌تواند کشف کند تا به وسیله آنان اسم خراسان شمالی را در لیگ‌های برتر معرفی کند.

گریوانی تصریح کرد: ارتقا امکانات و زیرساخت‌های بسکتبال در سراسر استان از جمله اولویت‌های نخست این رشته ورزشی در خراسان شمالی است تا کشف استعدادها محقق شود.

این ورزشکار بجنوردی همچنین عدم حضور بازیکنان استان در لیگ‌های ورزشی به خصوص بسکتبال را باعث عدم پویایی و نشاط عمومی دانست و گفت: این اتفاق روز به روز به جایگاه بسکتبال خراسان شمالی در کشور صدمه می‌زند.

بازیکن تیم ملی بسکتبال زیر ۲۳ سال کشور درباره حضور در رقابت‌های بین المللی، اظهار کرد: دختران بسکتبالیست ایرانی در حال پیشرفت همه روزه هستند و پس از موافقت با حجاب اسلامی برای بازیکنان از سوی فدراسیون جهانی، توانستند تا توانمندی‌های خود را در عرصه‌های بین المللی به نمایش بگذراند.

وی کسب نتایجی همچون قهرمانی غرب آسیا دختران در بسکتبال ۳ نفره را از جمله این نتایج خوب دانست و افزود: این نشان می‌دهد که با حجاب اسلامی می‌توان در عرصه‌های بین المللی حضور داشت، پیشرفت کرد و قهرمان شد.

گریوانی بیان داشت: تاکنون حمایت مؤثری از سوی ورزش استان به بنده تعلق نگرفته و با کمک مربی خود توانستم این پیشرفت‌ها را کسب کنم.

وی در پایان خاطرنشان کرد:. بازیکنان و مربیان بسکتبال خراسان شمالی پتانسیل حضور در لیگ‌های یک و دو را دارند.