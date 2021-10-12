به گزارش خبرگزاری مهر، عباس مویدی با اشاره به اینکه کاشت فلفل دلمه‌ای از اوایل مهرماه شروع و تا پایان مهر ادامه دارد اظهار کرد: ۶۵ هکتار گلخانه در میناب وجود دارد که ۵۵ هکتار به کشت فلفل دلمه ایی، ۶ هکتار بادمجان و چهار هکتار هم به کشت خیار اختصاص دارد.

وی عنوان کرد: برداشت فلفل دلمه گلخانه‌ای از دی ماه شروع و محصول تولید شده علاوه بر توزیع در بازارهای داخلی به کشورهای روسیه و حاشیه خلیج فارس صادر می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان میناب گفت: پیش بینی می‌شود امسال بیش از چهار هزار تن فلفل رنگی تولید شود.

مویدی با اشاره به افزایش سطح زیر کشت این محصول، ابراز داشت: پارسال سطح زیر کشت محصولات گلخانه ایی ۴۲ هکتار بود که به دلیل استقبال کشاورزان این سطح زیر کشت به ۶۵ هکتار افزایش یافته است.