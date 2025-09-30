به گزارش خبرگزاری مهر، سلمان انصاری، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بندرعباس، با اعلام این خبر گفت: این اقدام به منظور تأمین نیاز داخلی و ارسال به سایر استانها در راستای کمک به تأمین امنیت غذایی صورت میگیرد.
وی افزود: کشت فلفل دلمهای در حوزههای فین، قلعه قاضی، ایسین، شمیل و تخت در حال انجام است و پیشبینی میشود عملکرد تولید در هر هکتار برای فلفل دلمهای ۳۰ تن و برای فلفل تند ۲۰ تن باشد.
انصاری با اشاره به افزایش ۱۰ درصدی تولید نسبت به سال قبل، خاطرنشان کرد: محصول برداشت شده از این منطقه به استانهای یزد، کرمان، سمنان، تهران، اصفهان، اردبیل و مشهد ارسال میشود.
