به گزارش خبرگزاری مهر، ناصرنورزاده اظهارکرد: شهرستان میناب دارای ۱۶۱ هکتار سطح گلخانه می‌باشد که از این سطح حدود ۱۱۷ هکتار به کشت فلفل دلمه رنگی اختصاص یافته است و پیش بینی می‌شود از این سطح بیش از ۱۰ هزار تن محصول برداشت گردد که در این راستا زمینه اشتغال مستقیم ۸۶۰ نفر در عرصه گلخانه‌ها فراهم می‌گردد.

به گفته وی، از مشخصه محصول فلفل این شهرستان می‌توان به عملکرد بالا، زودرس بودن، میوه بلوکی چهارحفره ای، سفت بودن بافت میوه و ماندگاری بالا در حمل و نقل بلندمدت اشاره کرد.

نورزاده افزود: شروع برداشت این محصول دیماه بوده و با توجه به کیفیت مناسب آن به کشورهای روسیه، تاجیکستان، آذربایجان و کشورهای حاشیه خلیج فارس صادر می‌شود که سبب ارز آوری می‌گردد.

مدیر جهاد کشاورزی میناب همچنین بیان داشت: در شهرستان میناب بالغ بر ۵۰ هکتار گلخانه تیپ ۴ گرمسیری (نت هووس) احداث شده است که از این لحاظ در استان پیشرو می‌باشد.

استفاده از سازه‌های سبک و پوشش توری باعث کاهش هزینه‌های ساخت و ساز در این نوع گلخانه شده بطوریکه یک چهارم هزینه گلخانه‌های اسپانیایی می‌باشد و مورد استقبال کشاورزان منطقه واقع شده است.

شهرستان میناب تا سال ۱۴۰۰ دارای ۶۰ هکتار گلخانه بود که طی این سه ساله اخیر جهش بزرگی در احداث و توسعه گلخانه‌ها صورت پذیرفته به طوری که در حال حاضر مساحت گلخانه‌های در حال بهره برداری این شهرستان به ۱۶۱ هکتار رسیده، ضمن اینکه تعداد ۹۳ مورد پروانه تأسیس با مساحت ۱۸۳ هکتار صادر شده و آماده ساخت و ساز می‌باشد که بخشی از آن نیازمند تسهیلات بانکی است. محصولات قابل کشت در گلخانه‌های شهرستان شامل محصولات سبزی صیفی نظیر خیارسبز، بادمجان و فلفل دلمه‌ای رنگی است.