به گزارش خبرگزاری مهر، سلمان انصاری با اعلام این خبر گفت: کشت این محصول از اوایل مهرماه آغاز و اواسط آذرماه برداشت آن شروع میشود. این زمانبندی به منظور بهرهمندی از شرایط اقلیمی مناسب و تأمین نیاز بازار برنامهریزی شده است.
وی مرغوبیت بالا، قیمت مناسب و استقبال خوب بازار را از ویژگیهای بارز فلفل دلمهای تولیدی این منطقه برشمرد و افزود: انتقال بهموقع دانش فنی و توصیههای کارشناسی از سوی کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی، نقش مؤثری در موفقیت این کشت و کیفیت محصول داشته است.
انصاری در ادامه با اشاره به برنامههای توسعهای این مدیریت اظهار داشت: با هدف افزایش بهرهوری و کیفیت محصول، برنامههای آموزشی ترویجی، پایش مستمر مزارع و حمایت از کشاورزان در زمینه نهادههای باکیفیت در دست اجراست. انتظار داریم با همکاری کشاورزان پیشرو، شاهد افزایش سطح زیر کشت و ارتقای جایگاه استان در تولید این محصول باشیم.
وی بیان کرد: سطح زیر کشت فلفل دلمهای در شهرستان بندرعباس حدود ۱۵۰۰ هکتار و میزان تولید آن به طور متوسط ۴۰ تن در هکتار است. این محصول علاوه بر تأمین نیاز بازار داخلی استان، به دیگر استانها نیز صادر میشود.
