۱۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۵۶

شهیدیان: سیریک ظرفیت بالای کشاورزی مدرن و گلخانه‌ای دارد

بندرعباس ـ فرماندار سیریک از ظرفیت بالای منطقه برای توسعه کشاورزی مدرن و به‌ ویژه کشت گلخانه‌ای خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا شهیدیان فرماندار شهرستان سیریک در حاشیه بازدید از گلخانه‌های سطح شهرستان با اشاره به توانمندی منطقه پشتکوه در حوزه کشاورزی، اظهار کرد: تا سال ۱۴۰۱ هیچ گونه کشت گلخانه‌ای در شهرستان وجود نداشت اما با تلاش مدیریت جهاد کشاورزی و اعضای کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری، تاکنون مجوز احداث ۱۰۰ هکتار گلخانه صادر شده است که ۷ هکتار آن به بهره‌برداری رسیده و ۲۰ هکتار در حال احداث است.

وی افزود: در کشت گلخانه‌ای شهرستان عمدتاً خیار سبز و فلفل کشت می‌شود و به طور متوسط هر هکتار ۱۲۰ تن خیار و ۸۰ تن فلفل تولید می‌کند که بخشی از آن به استان‌های فارس و اصفهان ارسال می‌شود.

فرماندار سیریک همچنین ظرفیت کشاورزی فضای باز شهرستان را قابل توجه دانست و گفت: سالانه حدود ۱۲۰۰ هکتار از زمین‌های کشاورزی شهرستان به محصولاتی مانند گوجه فرنگی، پیاز، بادمجان، خربزه، گرمک و هندوانه اختصاص دارد که علاوه بر تأمین نیاز داخلی، به کشورهای حاشیه خلیج فارس صادر می‌شود.

شهیدیان در پایان با اشاره به موقعیت مناسب منطقه پشتکوه، به ویژه روستای سردرنگ و اطراف آن برای توسعه کشت گلخانه‌ای، تأکید کرد: مدیریت شهرستان آماده همکاری با سرمایه‌گذاران بومی است و تمام حمایت‌های لازم در این زمینه ارائه خواهد شد.

