به گزارش خبرگزاری مهر، رضا شهیدیان فرماندار شهرستان سیریک در حاشیه بازدید از گلخانه‌های سطح شهرستان با اشاره به توانمندی منطقه پشتکوه در حوزه کشاورزی، اظهار کرد: تا سال ۱۴۰۱ هیچ گونه کشت گلخانه‌ای در شهرستان وجود نداشت اما با تلاش مدیریت جهاد کشاورزی و اعضای کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری، تاکنون مجوز احداث ۱۰۰ هکتار گلخانه صادر شده است که ۷ هکتار آن به بهره‌برداری رسیده و ۲۰ هکتار در حال احداث است.

وی افزود: در کشت گلخانه‌ای شهرستان عمدتاً خیار سبز و فلفل کشت می‌شود و به طور متوسط هر هکتار ۱۲۰ تن خیار و ۸۰ تن فلفل تولید می‌کند که بخشی از آن به استان‌های فارس و اصفهان ارسال می‌شود.

فرماندار سیریک همچنین ظرفیت کشاورزی فضای باز شهرستان را قابل توجه دانست و گفت: سالانه حدود ۱۲۰۰ هکتار از زمین‌های کشاورزی شهرستان به محصولاتی مانند گوجه فرنگی، پیاز، بادمجان، خربزه، گرمک و هندوانه اختصاص دارد که علاوه بر تأمین نیاز داخلی، به کشورهای حاشیه خلیج فارس صادر می‌شود.

شهیدیان در پایان با اشاره به موقعیت مناسب منطقه پشتکوه، به ویژه روستای سردرنگ و اطراف آن برای توسعه کشت گلخانه‌ای، تأکید کرد: مدیریت شهرستان آماده همکاری با سرمایه‌گذاران بومی است و تمام حمایت‌های لازم در این زمینه ارائه خواهد شد.