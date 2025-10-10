به گزارش خبرگزاری مهر، هادی شریفزاده، رئیس اداره تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی رودان گفت: کشت فلفل دلمه رنگی در ۳۸۰ هکتار از گلخانههای شهرستان رودان آغاز شد و پیشبینی میشود تا پایان فصل برداشت ۴۰ هزار تُن محصول در این شهرستان برداشت شود.
وی افزود: بیشتر ارقام کشت شده در شهرستان جی ۲۰ و راگاراک است که قابلیت صادراتی دارند.
شریف زاده بیان کرد: شرایط آب و هوایی مناسب و هزینه پایین تولیدات گلخانهای نسبت به دیگر استانهای کشور دو مزیت مهم شهرستان رودان هستند.
وی ادامه داد: بیشتر فلفل دلمه رنگی رودان به روسیه و کشورهای حاشیه خلیج فارس صادر میشود.
شریف زاده خاطرنشان کرد: در گلخانههای رودان چهار هزار و ۵۰۰ تَن مشغول به کار هستند.
