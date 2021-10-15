برنامه ویژه وزارت صمت برای تنظیم بازار کالاهای پایه پتروشیمی

به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا فاطمی امین عصر جمعه در جریان سفر به استان مرکزی در حاشیه افتتاح یک واحدهای صنعت، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: خوشبختانه سرمایه گذاری خوبی در صنعت بالادستی پتروشیمی صورت گرفته، اما متأسفانه محصولات به صورت نیمه خام صادر می‌شوند و واحد صنعتی که امروز در دلیجان افتتاح شد به نوعی ارزش افزوده بالاتر و اشتغال و قیمت بیشتری برای محصولات پتروشیمی ایجاد می‌کند و رونق تولید را به همراه دارد.

وی ادامه داد: در رابطه با تأمین مواد اولیه مشکلاتی وجود دارد، کالا به اندازه کافی و قیمت مناسب تولید نمی‌شود و در بورس کالا محدودیت‌هایی هست، بنابراین یک برنامه ویژه برای تنظیم بازار کالاهای پایه از جمله فولاد و پتروشیمی تهیه کرده‌ایم.

وزیر صنعت معدن و تجارت تصریح کرد: در راستای تأمین مواد اولیه به تولیدکننده این واحد قول دادم که تا دو ماه آینده موضوع سهمیه بندی مواد اولیه برای تمام واحدهای پایین دستی پتروشیمی حل شود.

فاطمی امین اظهار کرد: در خصوص بازنگری اساسی مجوزها تا پایان سال جاری، قولی به همه تولیدکنندگان داده‌ایم به این ترتیب که بسیاری از مجوزهایی که شاید ضرورت نداشته باشد و اخذ آنها وقت زیادی نیاز دارد حذف و فرآیند سایر مجوزها تسهیل شود تا سرمایه گذار یا تولیدکننده به سبب تأخیرات در وزارت صمت، دچار اشکال و اختلاف نشود.