به گزارش خبرنگار مهر، نشست شورای استاندارد کهگیلویه و بویراحمد ظهر سه‌شنبه به صحنه بیان صریح دغدغه‌های تولیدکنندگان استان تبدیل شد؛ جایی که مدیران صنایع غذایی، آرایشی و بهداشتی، آب معدنی، لوله و اتصالات و شن و ماسه، ضمن تأکید بر اهمیت استاندارد، خواستار اصلاح برخی رویه‌ها و حمایت عملی از بخش تولید شدند.

استاندارد حامی تولید باشد، نه افزایش‌دهنده هزینه‌ها

بهرام باقری، مدیرعامل یکی از بزرگ‌ترین مجتمع‌های صنایع غذایی جنوب کشور، با بیان اینکه استاندارد تضمین‌کننده کیفیت و اعتماد مردم است، گفت: افزایش هزینه‌های آزمون، نمونه‌برداری، بازرسی و صدور پروانه استاندارد، فشار سنگینی بر واحدهای تولیدی وارد کرده و سرمایه در گردش تولیدکنندگان را کاهش داده است.

وی خواستار بازنگری در تعرفه‌های خدمات استاندارد متناسب با شرایط اقتصادی کشور شد و افزود: نظام نمرات منفی نیز باید از حالت صرفاً تنبیهی خارج و با رویکرد اصلاحی اجرا شود.

باقری همچنین نسبت به شیوه انتخاب واحدهای نمونه استاندارد انتقاد کرد و گفت: برخی شاخص‌های ارزیابی موجب شده واحدهای موفق و باسابقه از رقابت کنار گذاشته شوند، در حالی که هدف باید ایجاد انگیزه برای ارتقای کیفیت باشد.

وی همچنین خواستار بازنگری در برخی استانداردهای حوزه آرد و گندم با مشارکت انجمن‌های تخصصی و انجام مطالعات میدانی شد.

کیفیت مواد اولیه پتروشیمی‌ها تولید را تهدید می‌کند

علی علی‌پور، مدیرعامل مجموعه تولیدی طبیعت زنده، با اشاره به سهم بالای این مجموعه در صادرات محصولات شوینده به عراق، گفت: حدود ۸۰ درصد صادرات شوینده کشور به عراق توسط این مجموعه انجام می‌شود.

وی با اشاره به مشکلات ایجاد شده در تأمین مواد اولیه پس از جنگ، اظهار کرد: کاهش کیفیت برخی مواد اولیه تولید داخل، به‌ویژه محصولات پتروشیمی، کیفیت محصولات نهایی را تحت تأثیر قرار داده است.

علی‌پور از سازمان ملی استاندارد خواست نظارت بر کیفیت مواد اولیه صنایع پتروشیمی را تشدید کند و افزود: تولیدکننده زمانی می‌تواند محصول استاندارد تولید کند که مواد اولیه استاندارد در اختیار داشته باشد.

مدیران متخصص انتخاب کنید، نه مدیران سفارشی

مصطفی عباسی، مدیر یکی از واحدهای تولید آب معدنی استان، با انتقاد از برخی شیوه‌های مدیریتی گذشته، بر ضرورت استفاده از مدیران متخصص و آشنا به مسائل تولید تأکید کرد.

وی همچنین خواستار اصلاح ضوابط برچسب‌گذاری محصولات شد و گفت: دستگاه‌های مختلف هر کدام اطلاعات متفاوتی را برای درج روی بسته‌بندی مطالبه می‌کنند، در حالی که فضای کافی روی محصولات وجود ندارد.

عباسی همچنین خواستار بازنگری در استانداردهای مربوط به تلورانس حجمی آب معدنی شد و افزود: در صنعت آب معدنی، هزینه بسته‌بندی از خود محصول بیشتر است و برخی جرایم ناشی از اختلاف‌های جزئی، فشار زیادی به تولیدکنندگان وارد می‌کند.

مصوبات رفع موانع تولید ضمانت اجرا ندارد

زاهدی، تولیدکننده لوله و اتصالات پلی‌اتیلن در دهدشت، افزایش هزینه‌های نمونه‌برداری، نبود آزمایشگاه همکار در شهرستان‌ها و مشکلات اجرای برخی استانداردهای اجباری را از مهم‌ترین دغدغه‌های صنعتگران عنوان کرد.

وی با انتقاد از اجرا نشدن برخی مصوبات حمایتی دولت گفت: جلسات رفع موانع تولید زمانی اثرگذار خواهند بود که ضمانت اجرایی داشته باشند و دستگاه‌های مسئول ملزم به اجرای تصمیمات شوند.

گلایه از فعالیت واحدهای تولیدی فاقد استاندارد در استان

اکبری، تولیدکننده شن و ماسه در یاسوج، مهم‌ترین مطالبه خود را برخورد با واحدهای فاقد نشان استاندارد عنوان کرد و گفت: در حالی که واحدهای دارای پروانه استاندارد تحت سخت‌ترین نظارت‌ها فعالیت می‌کنند، برخی واحدهای غیرمجاز بدون رعایت ضوابط همچنان به تولید ادامه می‌دهند.

وی تأکید کرد: ادامه فعالیت این واحدها علاوه بر ایجاد رقابت ناسالم، سلامت و ایمنی ساخت‌وساز را نیز تهدید می‌کند و انتظار می‌رود سازمان ملی استاندارد با همکاری سایر دستگاه‌ها برای ساماندهی این وضعیت اقدام جدی انجام دهد.

مطالبه مشترک تولیدکنندگان؛ استاندارد در کنار تولید بایستد

فعالان اقتصادی حاضر در شورای استاندارد کهگیلویه و بویراحمد در پایان، ضمن تأکید بر نقش استاندارد در ارتقای کیفیت محصولات، خواستار کاهش هزینه‌های خدمات استاندارد، اصلاح برخی دستورالعمل‌ها، برخورد با واحدهای فاقد استاندارد، ارتقای کیفیت مواد اولیه، اجرای مصوبات حمایتی و افزایش تعامل سازمان ملی استاندارد با بخش خصوصی شدند؛ مطالباتی که به اعتقاد آنان می‌تواند زمینه رونق تولید، توسعه صادرات و حفظ اشتغال در استان را فراهم کند.