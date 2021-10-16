به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر مجرد سرعتی زن تیم ملی والیبال در بازی تدارکاتی تیمش (شهرداری ارومیه) مقابل آذرباتری ارومیه از ناحیه آشیل پا دچار آسیب دیدگی شد.

سیامک افروزی، پزشک تیم شهرداری ارومیه درباره آخرین وضعیت علی اصغر مجرد گفت: مصدومیت مجرد، پارگی آشیل پا می باشد که باید جراحی صورت گیرد. روز دوشنبه مجرد جراحی خواهد شد. طول درمان آشیل بین ۶ تا ۸ ماه می باشد و با توجه به شواهد، مجرد فصل جدید رقابت های لیگ برتر والیبال را از دست داد.

وی در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا فشردگی رقابت‌ها و حضور مداوم از بازیکنان باعث افزایش آسیب دیدگی‌ها می شود؟ تاکید کرد: گلایه ما از فدراسیون جهانی والیبال (FIVB) این است که هیچ رشته ورزشی در دنیا مانند والیبال به طور مداوم مسابقات برگزار نمی کند. FIVB به طور مداوم رقابت‌های لیگ ملت‌ها، جام ملت‌ها، قهرمانی جهان و ... را برگزار می کند و بازیکنان دائما تحت فشار قرار می‌گیرند. در حقیقت در والیبال دنیا مصدومیت ها افزایش یافته است و این به دلیل فشردگی رقابت های FIVB می باشد.

افروزی درباره آسیب ساق پای مجرد و نیز تاثیر حضور در بازی‌های قهرمانی آسیا نیز گفت: مشکل ساق پای مجرد در لیگ ملت‌ها تشدید شد و بر اساس صحبت‌هایی که با پروفسوری در ایتالیا داشتیم قرار شد مجرد استراحت کند اما خودش اصرار داشت در بازی های المپیک شرکت کند و بعد به استراحت برود. اما بنا بر شرایطی او در قهرمانی آسیا نیز شرکت کرد. خستگی نیز بی تاثیر در روند آسیب دیدگی نبود و شاید اگر در قهرمانی آسیا شرکت نمی‌کرد خستگی کم‌تر می‌شد. آسیب دیدگی آشیل پای مجرد جدید است.

پزشک تیم والیبال شهرداری ارومیه درباره وضعیت صابر کاظمی که او نیز به طور مداوم در رقابت های مختلف شرکت می کند، تصریح کرد: از روز نخست نگران وضعیت صابر کاظمی نیز بودم. او به طور مداوم بدون استراحت و با فشار زیاد در حال شرکت در مسابقات است. امیدوارم مشکلی برای کاظمی در لیگ برتر پیش نیاید.