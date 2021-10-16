بالابر صنعتی چیست؟

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، بالابرها ابزارهایی هستند که برای جابجا کردن انسان ها و بارها و همچنین کار کردن در جاهای مرتفع و جابجا کردن بار در خطوط تولید مورد مصرف قرار می گیرند و به علاوه در قسمت های مربوط به صنعت و تجارت بهره برداری می شود. از بالابرها برای انتقال و تخلیه بار در انبارها وکامیون ها نیز استفاده بیشتری می شود. به عبارتی دیگر بالابر ها نقش مهمی در آسان کردن کارها به عهده دارند و باعث می شوند امورات با سرعت بیشتری انجام شوند.

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بالابر صنعتی

برای جابجایی وسایل و ابزار از وسیله ای به نام بالابر صنعتی استفاده می کنند که همانند بالابر های دیگر با همان مکانیزم کار می کنند و از آن جایی که دارای کاربرد ها و استفاده های متفاوتی هستند اشکال و ظرفیت های مختلفی هم دارند. برای تولید و فروش بالابر صنعتی شرکت های مختلفی در حال فعالیت می باشند که از جمله شرکت های معتبر برای فروش بالابر صنعتی، فروش استاکر، تعمیر بالابر و ... شرکت آپار بالابر محسوب می شوند.

انواع بالابر صنعتی

به طور کلی دو نوع بالابر صنعتی وجود دارد یکی بالابر صنعتی ثابت و دیگری بالابر صنعتی متحرک. در بخش های مختلف صنعتی مانندکارگاه ها، کارخانه ها، سردخانه ها و انبار ها به شکل های مختلف مورد مصرف قرار می گیرند.

بالابر صنعتی ثابت

بالابرهای صنعتی ثابت از نوع هیدرولیکی می باشند یعنی به شکل ثابت در جایی نصب شده و اکثرا به منظور جابجایی بار استفاده می شوند و دارای قدرت فراوانی می باشند. در صنعت از مدل های دیگری استفاده می شود. بالابرهای صنعتی ثابت چهار نوع هستند:

آکاردئونی، کابلی، جک عمودی و بوم لیفت.

بالابرهای هیدرولیک با جک مستقیم و غیر مستقیم

در بالابرهای هیدرولیکی با جک مستقیم، جک هیدرولیکی به صورت مستقیم و بدون واسطه در زیر کابین قرار داده می شود که بعد از گرفتن دستور پاورپوینت فعالیت کرده و از طریق پمپ کردن روغن در داخل جک ها موجب به حرکت درآمدن کابین می شود. و اما در بالابرهای هیدرولیک با جک غیر مستقیم، پاورپوینت به دلیل داشتن فاصله از جک های هیدرولیکی، روغن هیدرولیکی با استفاده از یک شیلنگ به طرف جک ها رفته وباعث حرکت کابین می شود.

بالابر صنعتی متحرک

بالابرهای صنعتی متحرک همان طور که از نامشان پیداست برخلاف بالابرهای صنعتی ثابت توانایی جابجایی دارد که به وسیله چرخ هایی که در زیر دستگاه وجود دارد حرکت می کند. همچنین به دلیل قابل تغییر بودن آن مشتری می تواند آن را در ارتفاع های مختلف تنظیم نماید. از مدل های دیگر این بالابرها در صنایع و کارخانجات به کار گرفته می شود. بالابر صنعتی متحرک دارای انواع مختلفی از جمله بالابر مفصلی، تلسکوپی، پشت کامیونی، خودکششی، نفربر یا باربر، میز هیدرولیک و ... هستند.

بالابرهای صنعتی نفربر یا باربر

بالابر صنعتی نفربر یا باربر به صورت هیدرولیکی ومتحرک بوده و به آن ها آسانسور های هیدرولیکی نیز گفته می شود. این بالابر ها به انواع مختلف تقسیم بندی می شوند. از جمله نفربر برقی، ساختمانی، آپارتمانی، قیچی، نرده ای، خانگی و ...

انواع بالابر صنعتی نفربر یا باربر در جابجا کردن بار وکار کردن در جاهای مرتفع بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد و همچنین دارای امنیت فراوان است.

میز هیدرولیک ثابت و متغیر

میز هیدرولیک ثابت به صورت ثابت هستند و جزء تجهیزات پر کاربرد در صنعت به حساب می آیند. این میز ها باتوجه به ابعاد وکاربرد مختلفی که دارند در محل های خاص استفاده می شوند. میزهای هیدرولیک ثابت در واقع نقش هم سطح کنندگی در بارگیری و تخلیه را دارند. میز هیدرولیک با توجه به ابعاد بزرگی که دارد برای جابجا کردن بارهای سنگین مورد استفاده قرار می گیرد.

میز هیدرولیک متحرک نیز جزء پرکاربرد ترین تجهیزات در صنعت می باشند. همچنین خاصیت هم سطح کنندگی در بارگیری وتخلیه را دارا می باشند. میز هیدرولیک متحرک به نسبت قدرتی که دارد حداقل ارتفاع آن با زمین ۳۰ الی ۵۰ سانتی متر بوده است. در جاهایی که نمی توان داک لولر نصب کرد، میز هیدرولیک کمک بسیار زیادی می کند. با توجه به ظرفیت این میز، در محل هایی مانند فروشگاه ها، انبارها،داروخانه ها، شرکت ها، کارخانه ها و کارگاه ها مورد استفاده قرار می گیرد.

ویژگی ها ومزایای بالابرهای هیدرولیک

۱-بالابرهای هیدرولیک دارای امنیت بیشتری می باشند و همچنین در مقایسه با نمونه های قدیمی ایمن تر بوده به همین دلیل این بالابرها را در ساختمان سازی و در خانه ها استفاده می کنند.

۲-این بالابرها به موتور خانه نیازی ندارند.

۳-استفاده از بالابرهای هیدرولیک نسبت به سایر بالابرها برق کمتری مصرف می کند وباعث صرفه جویی در مصرف برق می شود.

۴-بالابر هیدرولیک دارای صدایی کم وملایم و بدون ایجاد لرزش است ولی در مدل های قدیمی وگیربکسی هنگام کار کردن بالابر صداهای مزاحمت آمیز شنیده می شود. در بالابرهای هیدرولیک به دلیل وجود جک از به وجود آمدن صداهای زیاد خودداری می شود و فقط صدای ملایم و خیلی کمی به گوش می خورد.

۵-با سیستم فرود اضطراری در هنگام قطع شدن برق مجهز شده است.

۶-بالابرهای هیدرولیک به دلیل ظاهر زیبایی که دارند مورد استقبال جمع زیادی از مشتریان واقع شده اند.

بالابر صنعتی غیر هیدرولیکی

این بالابرها نسبت به دیگر بالابرها قدرت کمتری دارند. بالابر صنعتی وینچی یکی از انواع بالابرهای صنعتی غیر هیدرولیکی است که این بالابر در مکان هایی که مقدار بار کمتری برای جابجایی وجود دارد و نیاز به قدرت زیاد نیست به کار می رود.

ترکیب گیربکس و کابل و الکتروموتور در صنعت را وینچ می نامند. همچنین به دلیل کارایی ساده ای که نسبت به بالابرهای هیدرولیکی دارد ارزان بوده ولی از نظر حفاظتی دارای امنیت پایینی است. از جمله موارد مصرف بالابرهای صنعتی غیر هیدرولیکی بالا بردن مصالح ساختمانی است.

اجزای تشکیل دهنده بالابر هیدرولیک

همانند سایر سیستم های هیدرولیکی که از قسمت های مختلفی تشکیل شده اند بالابر هیدرولیک نیز اجزای مختلفی دارد که مهم ترین واصلی ترین آن همان سیستم هیدرولیکی آن است. در عصر امروز از سیستم های هیدرولیکی استفاده های زیادی می شود مثلا امروزه در سیستم ترمز خوردو بیشترین استفاده از این سیستم ها می شود. در همه سیستم های هیدرولیکی به خصوص در بالابر هیدرولیکی، پمپ نقش مهم واساسی دارد.

اجزای اصلی تشکیل دهنده بالابر هیدرولیک عبارتند از:

۱-پیستون

۲-موتور

۳-مخزن

۴-پمپ

۵-سوپاپ

آدرس دفتر مرکزی: تهران، مرزداران، خ ایثار، پلاک ۵، ساختمان اداری افرا، واحد۱

شماره تماس:

۰۹۱۲۱۲۳۱۶۶۳

۰۲۱۴۴۲۹۶۸۶۳

۰۲۱۴۴۲۹۶۳۲۳

وب سایت : https://hiradsa.ir

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