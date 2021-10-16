  1. جامعه
  2. قضایی و حقوقی
۲۴ مهر ۱۴۰۰، ۱۳:۱۵

خدائیان:

ولی الله سیف به ۱۰ سال و احمد عراقچی به ۸ سال حبس محکوم شدند

ولی الله سیف به ۱۰ سال و احمد عراقچی به ۸ سال حبس محکوم شدند

سخنگوی قوه قضائیه گفت: ولی‌الله سیف، رئیس وقت بانک مرکزی متهم به برهم زدن نظم و آرامش بازار ارزی کشور و زمینه سازی برای خرید و فروش غیر قانونی ارز به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، ذبیح الله خدائیان سخنگوی قوه قضائیه امروز (بیست و چهارم مهرماه) احکام صادره دادگاه رسیدگی به پرونده اخلالگران ارزی مرتبط با حوزه بانک مرکزی را به شرح زیر اعلام کرد:

متهم ردیف اول، ولی‌الله سیف، رئیس وقت بانک مرکزی متهم به برهم زدن نظم و آرامش بازار ارزی کشور و زمینه سازی برای خرید و فروش غیر قانونی ارز به میزان ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و همچنین اهمال و سو مدیریت در دوران مسئولیت خود، به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده است.

متهم ردیف دوم، سید احمد عراقچی، معاون وقت ارزی بانک مرکزی نیز با همین اتهامات به‌تحمل هشت سال حبس تعزیری محکوم گردیده

متهم ردیف سوم، سالار آقاخانی متهم به خرید و فروش غیر قانونی ارز و همچنین پرداخت رشوه به میثم خدایی، کارمند نهاد ریاست جمهوری وقت و سید رسول سجاد مدیر وقت بین‌الملل معاونت ارزی بانک مرکزی، به‌تحمل ۱۳ سال حبس محکوم شده.

میثم خدایی از دیگر متهمین این پرونده نیز به اتهام دریافت رشوه و مشارکت در خرید و فروش غیر قانونی ارز به‌تحمل پنج سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل قیمت وجه مأخوذه و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم گردید.

سید رسول سجاد، مدیر وقت بین‌الملل معاونت ارزی بانک مرکزی نیز یکی از متهمین دیگر این پرونده است که به اتهام مشارکت در خرید و فروش غیر قانونی ارز و اخذ رشوه به تحملِ هفت سال و هفت ماه حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل قیمت اقلام دریافتی و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده است

این پرونده در مجموع ۱۰ متهم داشته که در میان آن‌ها برخی دیگر از مدیران بانک مرکزی نیز وجود دارند که به حبس محکوم شده‌اند، ضمن آنکه برخی از این متهمین، پرونده‌های دیگری هم دارند که در حال رسیدگی در مراجع قضائی است

شایان ذکر است احکام صادر شده برای این محکومین قطعی و لازم‌الاجرا است.

خدائیان گفت: پرونده دیگری در همین راستا مربوط به قاچاق عمده ارز و توزیع غیرقانونی سکه و مقادیر زیادی طلا مربوط به مقطع زمانی دیگری غیر از مقطع زمانی پرونده مورد اشاره، با کیفرخواست به دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ارسال شده است.

وی ادامه داد: دستگاه قضائی با هر فردی که به بیت‌المال خیانت کند با قاطعیت برخورد خواهد کرد.

کد مطلب 5328758

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • آرمانشهرگرا IR ۱۳:۴۰ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۴
      6 0
      پاسخ
      حتی سیف هم safe نبود!
    • مجید پور محی آبادی IR ۱۳:۵۵ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۴
      6 4
      پاسخ
      سلام چه فایده به حال مردم چه فرقی می کندفقط باید اعدامشان کنید این دزدان
    • فدایی رهبر IR ۱۴:۲۷ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۴
      5 1
      پاسخ
      فقط اعدام اگر این کارو یک فرد عادی میکرد حکم حبس بود اینها یک سال حبس میکشن میان بیرون این چه قانون علی وار است
    • عدالت IR ۱۴:۴۴ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۴
      6 1
      پاسخ
      عدالتی نیست و آینده ی روشنی هم با این همه ظلم وجود ندارد. وقتی در اسلووکی برای چند گرم شکلات 10سال حبس بریده میشه چطور برای این نامردان که کشور را به این روز درآوردن 10 سال؟ تازه اگه بخشش و تقلیل حبس یا هتل حبسی در کار نباشه
    • جعفری IR ۱۴:۵۴ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۴
      6 3
      پاسخ
      نگران نباش اینا بازی سیاسی هسش سرمردم شیره بمالند خودت بهتر می‌دونی زندان برای آقازاده ها یعنی میری دفتر زندان امضا میکنی برمی‌گردی میری تجارت خود مگه ندیدی مهدی هاشمی چندسال بود بیرون بود زندان بان یادش رفته بود که مهدی هاشمی کیه؟در ضمن حقوق نجومی هم از دانشگاه آزاد می‌گرفت و دلالی کرسنت گرفته تا ش
    • معلم IR ۱۵:۵۲ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۴
      3 0
      پاسخ
      اولا همون موقع سیف و عده ای دیگه در تلویزیون میومدن و انقدر مهملات میگفتن که من کفرم میگرفت چرا همون موقع اقدام نشد تا همچون بهمن مردم خانه خراب نشن. ثانیا نظام سیاسی چرا چند سال معطل این مسایل شد و نباید قانون اساسی تغییر کنه که سه سال یک ملت معطل این اقایون بشن
    • هیچ کس نمی تواند IR ۱۶:۱۷ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۴
      2 0
      پاسخ
      عراقچی تو مصاحبه گفت مداخله ارزی بدستور شخص رئیس جمهور بوده پس حسن روحانی جرمش چی میشه!
    • IR ۱۶:۲۱ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۴
      1 1
      پاسخ
      هیچ خسارت و غرامتی هم نباید بپردازن؟ جالبه که مفسد اقتصادی هم نیستند
    • ایرانی IR ۱۶:۲۴ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۴
      1 0
      پاسخ
      اره حتما هم به زندان میرن مردم را جیگر فرض کردن اینها انشالله اقا خودش ظهور میکنه و سر بی مقدار این دزدها را را با شمشیر عدل خودش ازبدن جدا میکنه
    • IR ۱۹:۱۰ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۴
      1 1
      پاسخ
      باید کسانی مثل جهانگیری را اعدام کنید که بدون توانایی درنظارت دلار چند نرخی بخصوص ارز ترجیحی را درست کردند وراه دزدی را هموار کردند
    • محمد IR ۲۰:۴۴ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۴
      1 0
      پاسخ
      ولی باز هم دمشون گرم که همین قدر اعلام کردند و اعتراف که این جور خائنینی بین مسئولان هستند
    • مظلوم IR ۲۱:۰۲ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۴
      3 0
      پاسخ
      شاید به نظر خبر خوب باشه ولی مگه اون موقع سازمان بازرسی نداشتیم مگه وزارت اطلاعات نداشتیم مگه نمی تونستن جلوی این هارو همون موقع بگیرن که این همه ضرر و زیان به مردم نرسه الان بعد 4/5 سال از پرونده چه به درد می خوره فقط و فقط ارد حزبی و سیاسی
    • GB ۰۰:۱۷ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۵
      0 0
      پاسخ
      ایشالله این برخورد ادامه دار باشه که فکر می کنم حداقل ۷۰ درصد مسولان و مدیران محکوم می شوند

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها