۲۵۴ شب اتحاد و همدلی مردم ارومیه در خیابان

ارومیه - مردم ارومیه در شب ۲۵۴ مقاومت و پایداری، با فریادهای حیدر حیدر حمایت خود را از رهبری و انقلاب اعلام کردند.