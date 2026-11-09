https://mehrnews.com/x3dyXV ۱۹ آبان ۱۴۰۵، ۰:۵۲ کد مطلب 7006015 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۱۹ آبان ۱۴۰۵، ۰:۵۲ ۲۵۴ شب اتحاد و همدلی مردم ارومیه در خیابان ارومیه - مردم ارومیه در شب ۲۵۴ مقاومت و پایداری، با فریادهای حیدر حیدر حمایت خود را از رهبری و انقلاب اعلام کردند. دریافت 19 MB کد مطلب 7006015 کپی شد مطالب مرتبط میدانداری مردم خمین در شب ۲۵۴ تجدید میثاق با رهبری گرگانیها در دویستوپنجاه و چهارمین شب تجمع، میزبان شهید خوشنام شدند دویست و پنجاه و چهارمین شب تجمعات مردمی در بیعت با ولایت عهدی زیر باران؛ پیمان مردم گرگان با شهید خوشنام شهدای گمنام مهمان دویست و پنجاه و چهارمین شب تجمعات هشتگرد برچسبها تجمع مردمی بیعت با رهبر انقلاب ارومیه
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