به گزارش خبرگزاری مهر، عصر دوشنبه در پی اعلام وقوع حریق در یک منزل مسکونی به ستاد فرماندهی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم، بلافاصله دو واحد عملیاتی به همراه هفت آتش‌نشان به محل حادثه اعزام شدند.



نیروهای عملیاتی پس از حضور در محل، اقدامات لازم برای مهار و اطفای حریق را در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام دادند و آتش را به طور کامل خاموش کردند.



در جریان این حادثه، یک بانوی ۷۰ ساله به دلیل استنشاق دود ناشی از آتش‌سوزی جان خود را از دست داد.



بر اساس اعلام روابط عمومی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم، این حادثه در پی نشت گاز در منزل مسکونی رخ داده است.