به گزارش خبرگزاری مهر، این مجموعه شعر شامل ۲۵ شعر آزاد است. از خصیصه‌های اصلی این مجموعه شعر، برخورد تازه با زبان است و باید گفت در کنار این خصیصه، فرم و محتوا به شکلی مکمل در هر شعر جای گرفته‌اند.

به بیان شاعر، شعرهای این مجموعه طی سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۳۹۹ سروده شده است و آغازی حرفه‌ای برای زندگی شعری مؤلف به شمار می‌رود.

وی درباره ارتباط بین نام مجموعه «زیر این پوست‌ها گمم» و شعرهای آن گفت: باید بگویم شعرهای این مجموعه برای من مقدار زیادی کشف شعری به همراه داشت، هنگام نوشتن هر کدام از شعرها دنیای تازه‌ای از کلمه و سطر را تجربه می‌کردم و اساساً تجربه آن با قوه خودآگاه، با همراهی ناخوادگاه من صورت می‌گرفت و جهان هر کدام از شعرها برایم با دیگری متفاوت بود.

وی که دانشجوی پیام نور فارس نیز هست، افزود: ساختار معنایی اغلب شعرها یا متن‌هایی که می‌نویسم از ناخوادگاه و انبار معنایی ذهن ما شکل می‌گیرند، بنابرین کلمه‌های هر شعر با توجه به ارتباط معنایی‌ای که می‌سازند، موجود زنده‌ای به نام شعر خلق می‌کنند و من در این مجموعه شعر هر اثر را دارای هویتی توأمان و نشأت گرفته از تجربیات خوداگاه و ناخوادگاه خود می‌دانم و همانطور که پوست انسان استعاره‌ای تکانل هویت ظاهری اوست هر شعر را به مثابه پوستی در نظر گرفته‌ام که در مجموع هویت و تجربه‌های متفاوت شخصی‌ام را جان می‌بخشد و «زیر این پوست‌ها گمم» مجوعه‌ای از «من» های مختلف را در خود جا داده است.

همچنین این نام متعلق به یکی از سطرهای شعری به نام «طاغی» است که در آن هویت‌های مختلف را با استعاره‌ای از لباس‌ها سروده‌ام.