جزئیات مراسم تشییع پیکر جمشید سماواتیان اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی مؤسسه هنرمندان پیشکسوت، مراسم خاکسپاری جمشید سماواتیان از هنرمندان نقاش نوگرای ایران یکشنبه ۲۵ مهر ساعت ۱۱ صبح با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی در قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) برگزار می‌شود.

جمشید سماواتیان متولد ۱۳۱۷ و نقاش نوگرای ایران روز جمعه ۲۳ مهرماه در خانه خود بر اثر عارضه قلبی درگذشت. او از چهره‌های نسل دوم نقاشان نوگرای ایران در دوره‌ای در دانشکده هنرهای زیبای تهران هنرآموزی می‌کرد که هم آموزه‌های علی‌محمد حیدریان از شاگردان برجسته کمال‌الملک، در دانشکده نفوذ داشت و هم استادان نوگرایی چون محمود جوادی‌پور به کار آموزش مشغول بودند.

وی متأثر از هنرهای سنتی و دیوارنگاره‌های عصر صفوی زادگاهش اصفهان به خلق آثاری پرداخته که یادآور و نشان‌دهنده گذر زمان و تخریبی است که بر هنرهای سنتی ایران رفته است. سماواتیان با تسلط بی‌نظیر بر انواع ابزارها و تکنیک‌های غیرمتعارف، به احیای هنر گذشته ایرانی با نگاهی نو و بن‌مایه‌های انتزاعی اهتمام ورزیده است.

این هنرمند پیشکسوت در نقاشی‌های نیمه‌فیگوراتیو خود از موادی چون خاک، گل، گچ، مواد ترکیبی، ورق‌های طلا و نقره همراه با شیوه‌های مختلف پتینه‌کاری بهره می‌گیرد تا فرسودگی، ریختگی و ترک‌ها را به نمایش بگذارد.