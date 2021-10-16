توصیه های غیرفنی کادر فنی پرسپولیس به بازیکنان

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس در حالی امروز مقابل الهلال عربستان به میدان می‌رود که با تصمیم فدراسیون فوتبال عربستان مجوز استفاده از ظرفیت کامل صندلی‌های تماشاگران به تیم الهلال داده شد تا ورزشگاه فیصل بن فهد ریاض به سود تیم میزبان شود.

همین موضوع باعث اعتراض باشگاه پرسپولیس شد تا بتوانند مانع از حضور ۵۰ درصد از تماشاگران بازی امشب شوند. با این حال یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس و افشین پیروانی مدیر این تیم در گفتگو با بازیکنان از آنها خواستند تا هیچ توجهی به حاشیه‌های داخل زمین مسابقه نداشته باشند و تمرکز خود را صرف برد الهلال در ریاض کنند.

گل محمدی از بازیکنان خود خواست ذهن خود را از فشار حداکثری هواداران الهلال خالی کنند و اسیر جنگ روانی احتمالی در زمان مسابقه نشوند.

استفاده از داور ویدئویی در ادامه تمام مسابقات لیگ قهرمانان ۲۰۲۱ آسیا در کشور عربستان باعث شد تا پیروانی از بازیکنان پرسپولیس بخواهد تا از بحث با داور مسابقه پرهیز کنند و این کار را به سیدجلال حسینی کاپیتان تیم بسپارند.

تیم فوتبال پرسپولیس ساعت ۲۱:۳۰ امروز شنبه در مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا مقابل الهلال عربستان بازی می‌کند.