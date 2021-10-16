اعزام ۲ تیم ارزیاب به یزدانشهر/تاکنون کشته نداشته ایم

رضا فلاح در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وقوع زمین لرزه ۵.۱ ریشتری در یزدانشهر زرند اظهار کرد: به منظور بررسی وضعیت منطقه زلزله زده دو تیم ارزیاب به محل وقوع زلزله اعزام شده اند.

وی با اشاره به اینکه تیم‌های هلال احمر در حال آماده باش هستند، افزود: تاکنون کشته نداشته ایم.

مدیرعامل هلال احمر استان کرمان همچنین با اشاره به اینکه تاکنون گزارشی در خصوص مجروحان دریافت نشده است، افزود: احتمالاً خسارت‌ها در حد مادی است اما بررسی‌ها در این زمینه ادامه دارد.

فلاح با اشاره به اینکه احتمالاً ۱۰ روستا تحت تأثیر این زمین لرزه قرار گرفته اند، افزود: گزارش‌هایی در خصوص ریزش دیوار برخی منازل و شکسته شدن شیشه‌ها دریافت شده است.

مدیرعامل هلال احمر استان کرمان اظهار کرد: آخرین اطلاعات در خصوص وضعیت منطقه بعد از بررسی‌های کارشناسی اعلام می‌شود.